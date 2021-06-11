Основатель модного дома Zadig & Voltaire бросил жену ради ее сестры-близнеца

Роман между бывшей моделью и мужем ее сестры вспыхнул во время пандемии. Теперь пара собирается пожениться.

В семьи основателей сети ресторанов Serafina Restaurants Витторио Ассафа и модного дома Zadig & Voltaire француза Тьерри Жилье одновременно пришла беда: жена первого, экс-модель родом из Швеции Шарлотта Бонстром бросила его ради романа со вторым, пишет Page Six. Трагизма всей ситуации придает тот момент, что женщина отбила мужа у родной сестры-близнеца Сесилии.

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[ + – ] Шарлота Бонстром с детьми Фото: Charlotte Bonstrom/Instagram

Бывшая модель Шарлотта Бонстром более 20 лет была замужем за нью-йоркским ресторатором с итальянскими корнями Витторио Ассафом и имеет от него двоих детей. Однако во время пандемии она закрутила роман с основателем модного дома Zadig & Voltaire, несмотря на то, что он женат на ее родной сестре. Узнав о предательстве, Сесилия, по словам инсайдеров, "почувствовала себя преданной".

В светской тусовке сразу же поползли слухи о том, что уже экс-жена Жилье решила отомстить неверному супругу и сестре вместе с таким же преданным Ассафом. Последний опроверг эти домыслы, заявив, что никакого обмена партнерами нет и в помине, однако подтвердил, что его почти бывшая жена имеет серьезные виды на Тьерри Жилье.

"Мы с Шарлоттой находимся в процессе развода – она ​​хочет снова выйти замуж. Она выходит замуж за Тьерри Жилье, бывшего мужа ее сестры", – сообщил он журналистам, добавив, что не имеет ничего общего с сестрой Шарлотты.

Что касается разлучницы, то якобы она страдала из-за того, что Ассаф во время их брака часто изменял ей с моделями.

"Ей было очень больно, но она научилась это принимать, а затем начала тайно встречаться с другими людьми", – рассказал человек из близкого круга пары.

[ + – ] Сесилия Бонстром Фото: Cecilia Bonstrom/Instagram

Сесилия, у которой также двое детей, узнала о романе сестры со своим мужем в марте прошлого года. В соцсети она даже опубликовала неоднозначный пост:

"Обычно в человеке вы ищете три вещи: интеллект, энергию и целостность. А если у них нет последнего, даже не беспокойтесь о первых двух", – написала она, отметив в подписи и своего мужа, и сестру.

Бывшая модель является креативным директором престижного модного лейбла 62-летнего Жилье. Как теперь будет развиваться некогда семейный бизнес, неизвестно. По словам источников, сестры, которым сейчас по 50 лет, вряд ли когда-нибудь помирятся. Ни одна, ни другая нынешнюю ситуацию СМИ никак не комментируют.

Тем временем продолжается бракоразводный процесс одной из самых известных пар в мире – Билла и Мелинды Гейтс. Уже почти бывшая супруга одного из самых богатых людей планеты получила долю в 5 компаниях, которыми частично или полностью владеет фонд Гейтса.