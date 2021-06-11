Засновник модного будинку Zadig & Voltaire покинув дружину заради її сестри-близнючки
Роман між колишньою моделлю і чоловіком її сестри спалахнув під час пандемії. Тепер пара збирається одружитися.
У сім'ї засновників мережі ресторанів Serafina Restaurants Вітторіо Ассаф і модного будинку Zadig & Voltaire француза Тьєррі Жилʼє одночасно настала біда: дружина першого, ексмодель родом зі Швеції Шарлотта Бонстром кинула його заради роману з другим, пише Page Six. Трагізму всій ситуації додає той момент, що жінка відбила чоловіка у рідної сестри-близнюка Сесилії.
Колишня модель Шарлотта Бонстром більше 20 років була одружена з нью-йоркським ресторатором з італійськими коренями Вітторіо Ассафом і має від нього двох дітей. Однак під час пандемії вона закрутила роман із засновником модного будинку Zadig & Voltaire, незважаючи на те, що він одружений з її рідною сестрою. Дізнавшись про зраду, Сесилія, за словами інсайдерів, "відчула себе зрадженою".
У світській тусовці відразу ж поповзли чутки про те, що вже ексдружина Жилʼє вирішила помститися зрадливому чоловікові та сестрі разом із таким же зрадженим Ассафом. Останній спростував ці домисли, заявивши, що ніякого обміну партнерами немає і в помині, проте підтвердив, що його майже колишня дружина має серйозні погляди на Тьєррі Жилʼє.
"Ми з Шарлоттою знаходимося в процесі розлучення — вона хоче знову вийти заміж. Вона виходить заміж за Тьєррі Жилʼє, колишнього чоловіка її сестри", — повідомив він журналістам, додавши, що не має нічого спільного із сестрою Шарлотти.
Що стосується розлучниці, то нібито вона страждала через те, що Ассаф під час їхнього шлюбу часто зраджував їй з моделями.
"Їй було дуже боляче, але вона навчилася це приймати, а потім почала таємно зустрічатися з іншими людьми", — розповів чоловік із найближчого оточення пари.
Сесилія, в якої також двоє дітей, дізналася про роман сестри зі своїм чоловіком у березні минулого року. У соцмережі вона навіть опублікувала неоднозначний допис:
"Зазвичай в людині ви шукаєте три речі: інтелект, енергію та цілісність. А якщо в них немає останнього, навіть не турбуйтеся про перші два", — написала вона, зазначивши в підписі й свого чоловіка, і сестру.
Колишня модель є креативним директором престижного модного лейблу 62-річного Жилʼє. Як тепер буде розвиватися колись сімейний бізнес, невідомо. За словами джерел, сестри, яким зараз по 50 років, навряд чи коли-небудь помиряться. Ні одна, ні друга нинішню ситуацію ЗМІ ніяк не коментують.
Тим часом триває шлюборозлучний процес однієї з найвідоміших пар у світі — Білла та Мелінди Гейтс. Вже майже колишня дружина одного з найбагатших людей планети отримала частку в 5 компаніях, якими частково або повністю володіє фонд Гейтса.