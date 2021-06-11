Эмилия Кларк создала комикс о матери-одиночке с чисто женской суперспособностью

Сверхчеловеческую силу героиня комиксов авторства актрисы приобретает в критические дни и направляет ее на борьбу с торговцами людьми.

34-летняя британская актриса и звезда сериала "Игры престолов" Эмилия Кларк создала собственный комикс под названием M.O.M.: Mother of Madness ("Мать безумия"), – сообщает Entertainment Weekly.

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Эмилия описывает комикс из трех частей как смесь "большого количества глупостей" и насмешливого юмора в духе Дэдпула в сочетании с очень актуальной феминистской чувствительностью, «исследованной в экстремально меняющей жанры атмосфере».

В центре сюжета – мать-одиночка Майя, "фишка" которой в том, что ее жизнь меняется по мере того, как она обретает сверхспособности в течение своего менструального цикла.

"Она мать-одиночка, которая должна заниматься д*рьмовыми делами. Идея комикса появилась из-за того, что матери-одиночки — супергерои. Для этого нужна сверхчеловеческая сила. Что, если бы они были супергероями по закону?", – поделилась актриса.

Что касается того, как цикл Майи был вплетен в сюжетную линию, Кларк объяснила:

"Вздутие живота, рост волос, перепады настроения, прыщи, все это… Мы ненавидим это, когда это происходит. Причем я говорю как за себя, так и за всех девушек и женщин во время месячных, которых я когда-либо встречала".

Поэтому у нее и возникла идея превратить этот момент в суперспособность.

"Что, если мы перевернем это и сделаем этот период временем уникальной, безумной, сверхчеловеческой силы в нашем теле? Когда Майя напугана, она становится невидимой, когда она злится, становится сверхсильной", она стреляет волосами из-под мышек, как Человек-паук паутиной" , – рассказала Эмилия.

Свои способности Майя использует для борьбы с тайной кликой работорговцев, а лицо прячет под балаклавой.

"Она забавная, она жестокая и она просто обычная женщина, пытающаяся разобраться в своих проблемах. Но с добавлением некоторых полезных женских способностей. Это не могло быть более женственным, это не могло быть более сказочным. Я написала эту книгу от чистого сердца и создала ее только с любовью", — написала Кларк в посте, посвященном первой обложке комикса, – говорится в посте Эмилии в Instagram.

Создавать комиксы, работа над которыми продолжалась три года, актрисе помогали писательница Маргарит Беннетт, у которой за плечами длительное сотрудничество с DC Comics и Marvel, и художница Лейла Лейз.

Другие подробности пока что не разглашаются, а презентация проекта запланирована на 21 июля.

Напомним, в прошлом году стало известно, что Кларк начала встречаться с актером Мэттом Смитом, звездой сериала "Корона", где он играл молодого принца Филиппа. Они давно знакомы, но романтические чувства между ними вспыхнули только совсем недавно.