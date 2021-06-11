Емілія Кларк створила комікс про матір-одиначку з чисто жіночими суперздібностями

Надлюдську силу героїня коміксів авторства акторки набуває в критичні дні та спрямовує її на боротьбу з торговцями людьми.

34-річна британська акторка та зірка серіалу "Гра престолів" Емілія Кларк створила власний комікс під назвою MOM: Mother of Madness ("Мати божевілля"), — повідомляє Entertainment Weekly.

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Емілія описує комікс із трьох частин як суміш "великої кількості дурниць" і глузливого гумору в дусі Дедпула в поєднанні з дуже актуальною феміністською чутливістю, «в дослідженій атмосфері, яка екстремально змінює жанри».

У центрі сюжету — мати-одиначка Майя, "фішка" якої в тому, що її життя змінюється в міру того, як вона знаходить надздібності протягом свого менструального циклу.

"Вона мати-одиначка, яка повинна займатися жахливими справами. Ідея коміксу зʼявилася через те, що матері-одиначки — супергерої. Для цього потрібна надлюдська сила. Що, якби вони були супергероями за законом?" — поділилася акторка.

Що стосується того, як цикл Майї був вплетений в сюжетну лінію, Кларк пояснила:

"Здуття живота, ріст волосся, перепади настрою, прищі, все це… Ми ненавидимо це, коли це відбувається. Причому я кажу як за себе, так і за всіх дівчат і жінок під час місячних, яких я коли-небудь зустрічала".

Тому в неї і виникла ідея перетворити цей момент на суперздібність.

"Що, якщо ми перевернемо це і зробимо цей період часом унікальної, божевільної, надлюдської сили в нашому тілі? Коли Майя налякана, вона стає невидимою, коли вона злиться, стає надсильною", вона стріляє волоссям з-під пахв, як Людина-павук павутиною", — розповіла Емілія.

Свої здібності Майя використовує для боротьби з таємницею клікою работорговців, а обличчя ховає під балаклавою.

"Вона кумедна, вона жорстока і вона просто звичайна жінка, яка намагається розібратися в своїх проблемах. Але з додаванням деяких корисних жіночих здібностей. Це не могло бути більш жіночним, це не могло бути більш казковим. Я написала цю книгу від чистого серця і створила її тільки з любовʼю", — написала Кларк у дописі, присвяченому першій обкладинці коміксу, — йдеться в дописі Емілії в Instagram.

Створювати комікси, робота над якими тривала три роки, акторці допомагали письменниця Маргарит Беннетт, в якої за плечима тривала співпраця з DC Comics і Marvel, і художниця Лейла Лейза.

Інші подробиці поки що не розголошуються, а презентація проекту запланована на 21 липня.

Нагадаємо, в минулому році стало відомо, що Кларк почала зустрічатися з актором Меттом Смітом, зіркою серіалу "Корона", де він грав молодого принца Філіпа. Вони давно знайомі, але романтичні почуття між ними спалахнули тільки зовсім нещодавно.