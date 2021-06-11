Марка Цукерберга раскритиковали из-за охоты на гавайских кабанов

Генерального директора Facebook застукали, когда он, в полном камуфляже и с луком за спиной отправлялся с компанией сотрудников на охоту

37-летний Марк Цукерберг недавно переехал с семьей на Гавайи, где он приобрел огромное имение на острове Кауаи. Марк работает удаленно, а свободное время тратит на прогулки и, как оказалось, охоту. Об этом пишет Daily Mail.

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В 2020 году он рассказывал в интервью, что ему нравится убивать еду, которую он ест. Он даже рассказывал, что стремиться к тому, чтобы есть только мясо от тех животных, что ему удастся застрелить.

Цукерберга уже раскритиковали за его кровожадные наклонности. А также за то, что он, в полном обмундировании гулял по туристической тропе Калалау. "Если он сейчас начнет стрелять, то точно в кого-то попадет", — написали критики в соцсетях.

[ + – ] Марк Цукерберг отправляется на охоту

Некоторые просто высмеяли генерального директора Facebook, сравнив его с персонажами фильма "Голодные игры". "Держитесь, кабаны, за вами идет настоящий охотник", — прокомментировали они наряд Цукерберга.

Ранее Марк демонстрировал в соцсетях, как он учится метать копье в цель. И эти его упражнения также были отмечены критикой. Люди писали ему, что не нужно надевать при этом шумопоглощающие наушники, как при стрельбе из пистолета.

Справедливости ради надо отметить, что на Гавайях охота на диких кабанов разрешена. Их здесь обитает очень много, они разоряют посевы и доставляют неудобства землевладельцам.

Ранее Цукерберг заявил, что следующие полгода намеревается работать из своего дома на Гавайях и позволил это делать и остальным своим сотрудникам. Он отметил, что это позволяет ему больше проводить время с семьей и сосредоточиться на "общей картинк", что делает его более продуктивным.