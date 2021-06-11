Марка Цукерберга розкритикували через полювання на гавайських кабанів

Генерального директора Facebook застукали, коли він у повному камуфляжі і з цибулею за спиною відправлявся з компанією співробітників на полювання

37-річний Марк Цукерберг недавно переїхав з родиною на Гаваї, де він придбав величезний маєток на острові Кауаї. Марк працює віддалено, а вільний час витрачає на прогулянки і, як виявилося, полювання. Про це пише Daily Mail.

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У 2020 році він розповідав в інтерв'ю, що йому подобається вбивати їжу, яку він їсть. Він навіть розповідав, що прагне до того, щоб їсти м'ясо тільки від тих тварин, що йому вдасться застрелити.

Цукерберга вже розкритикували за його кровожерливі нахили. А також за те, що він у повному обмундируванні гуляв по туристичній стежці Калалау. "Якщо він зараз почне стріляти, то точно в когось влучить", — написали критики в соціальних мережах.

[ + – ] Марк Цукерберг відправляється на полювання

Деякі просто висміяли генерального директора Facebook, порівнявши його з персонажами фільму "Голодні ігри". "Тримайтеся, кабани, за вами йде справжній мисливець", — прокоментували вони наряд Цукерберга.

Раніше Марк демонстрував у соцмережах, як він вчиться метати спис у ціль. І ці його вправи також були відзначені критикою. Люди писали йому, що не потрібно надягати при цьому шумопоглинальні навушники, як при стрільбі з пістолета.

Справедливості заради треба зазначити, що на Гаваях полювання на диких кабанів дозволене. Їх тут мешкає дуже багато, вони розоряють посіви і доставляють незручності землевласникам.

Раніше Цукерберг заявив, що наступні півроку має намір працювати зі свого будинку на Гаваях і дозволив це робити й іншим своїм співробітникам. Він зазначив, що це дозволяє йому більше проводити часу із сім'єю і зосередитися на "загальній картинці", що робить його більш продуктивним.