Сальма Хайек в роскошных и дорогих образах снялась для журнала InStyle USA

Актриса примерила вещи всемирно известных домов моды и украшения, цена которых исчисляется десятками тысяч долларов.

54-летняя мексиканско-американская актриса Сальма Хайек украсила новый номер американского журнала InStyle.

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На страницах издания голливудская знаменитость позировала фотографу Шарлотт Хадден в нарядах от Alexander McQueen, Bottega Veneta, Alberta Ferretti, Oscar de la Renta, а стильную и дорогую одежду дополняли не менее изысканные ювелирные украшения от Garrard, Cartier, Chopard, Chanel высшей ценовой категории.

На некоторых снимках актриса демонстрирует смелое декольте, однако тонко держит грань между приличием и вольностью.

Хайек, которая начинала как актриса теленовелл в своей родной Мексике, сумела стать звездой мирового масштаба, а также является женой миллиардера, одного из главных людей в индустрии моды, Франсуа-Анри Пино, владеющего Gucci, Balenciaga и другими брендами.

Путь к славе у нее был очень непростой, и Сальма оказалась в числе тех, кто пережил домогательства со стороны голливудского кинопродюсера Харви Вайнштейна. По ее воспоминаниям, это произошло на съемках фильма о Фриде Кало, где она играла главную роль. Производством картины занималась студия Miramax, принадлежавшая Харви. Когда Сальма отказалась принять душ с Вайнштейном или сделать ему массаж, он разразился "мстительной яростью". Позже он потребовал, чтобы она полностью обнажилась в образе Фриды, занимаясь сексом с Эшли Джадд, а также всячески унижал ее другими способами. Обо всем она подробно рассказала в мощной статье 2017 года для The New York Times, пожалев, что не сделала этого раньше.

Не так давно Хайек призналась, что в последние пару лет режиссеры заинтересовались ею как героиней триллеров. Сначала это произошло, когда она снималась в Хорватии в продолжении комедийного боевика "Телохранитель жены наемного убийцы". Актриса выполняла рискованные трюки, героиня которой, страшная аферистка Соня Кинкейд большую часть фильма бегает с огнестрельным оружием, чтобы показать Райану Рейнольдсу и Сэмюэлю Л. Джексону, кто здесь главный.

Однажды во время съемок Сальме конфиденциально позвонила Хлои Чжао, оскароносный режиссер, снявшая "Землю кочевников". Она готовилась к съемкам своего первого супергеройского фильма для Marvel Studios "Вечные" и хотела, чтобы Хайек сыграл нестареющего супергероя и космического гения Аджака. Изначально задуманный как мужской персонаж, Аджак может поднимать 25 тонн и летать почти со скоростью звука. Хлои сделала эту роль женской и решила, что Сальма прекрасно справится с ней, а для актрисы такое предложение показалось весьма заманчивым.

Как удалась эта роль актрисе, зрители узнают уже в ноябре 2021 года.