Сальма Хаєк у розкішних і дорогих образах з'явилася на сторінках InStyle USA

Актриса приміряла речі всесвітньо відомих будинків моди і прикраси, ціна яких обчислюється десятками тисяч доларів.

54-річна мексикансько-американська актриса Сальма Хаєк прикрасила новий номер американського журналу InStyle.

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На сторінках видання голлівудська знаменитість позувала фотографу Шарлотт Хадден у нарядах від Alexander McQueen, Bottega Veneta, Alberta Ferretti, Oscar de la Renta, а стильну і дорогий одяг доповнювали не менш вишукані ювелірні прикраси від Garrard, Cartier, Chopard, Chanel вищої цінової категорії.

На деяких знімках актриса демонструє сміливе декольте, яке тонко тримає грань між пристойністю і вільністю.

Хаєк, яка починала як актриса теленовел у своїй рідній Мексиці, зуміла стати зіркою світового масштабу, а також є дружиною мільярдера, одного з головних людей в індустрії моди, Франсуа-Анрі Піно, який володіє Gucci, Balenciaga та іншими брендами.

Шлях до слави в неї був дуже непростий, і Сальма опинилася в числі тих, хто пережив домагання з боку голлівудського кінопродюсера Гарві Вайнштайна. За її спогадами, це сталося на зйомках фільму про Фріду Кало, де вона грала головну роль. Виробництвом картини займалася студія Miramax, яка належала Гарві. Коли Сальма відмовилася прийняти душ з Вайнштайном або зробити йому масаж, він вибухнув "мстивою люттю". Пізніше він зажадав, щоб вона повністю оголилася в образі Фріди, займаючись сексом з Ешлі Джадд, а також всіляко принижував її іншими способами. Про все вона докладно розповіла в потужній статті 2017 року для The New York Times, пошкодувавши, що не зробила цього раніше.

Не так давно Хаєк зізналася, що в останні кілька років режисери зацікавилися нею як героїнею трилерів. Спочатку це сталося, коли вона знімалася в Хорватії в продовженні комедійного бойовика "Охоронець дружини найманого вбивці". Актриса виконувала ризиковані трюки, героїня якої, страшна аферистка Соня Кінкейд більшу частину фільму бігає з вогнепальною зброєю, щоб показати Раяну Рейнольдсу і Семюелю Л. Джексону, хто тут головний.

Одного разу під час зйомок Сальмі конфіденційно зателефонувала Хлої Чжао, оскароносна режисерка, яка зняла "Землю кочівників". Вона готувалася до зйомок свого першого супергеройського фільму для Marvel Studios "Вічні" і хотіла, щоб Хаєк зіграв вічно молодого супергероя і космічного генія Аджака. Спочатку задуманий як чоловічий персонаж, Аджак може піднімати 25 тонн і літати майже зі швидкістю звуку. Хлої зробила цю роль жіночою і вирішила, що Сальма прекрасно впорається з нею, а для актриси така пропозиція здалася досить привабливою.

Як вдалася ця роль актрисі, глядачі дізнаються вже в листопаді 2021 року.