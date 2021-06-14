Платье из ничего: Auroboros представил виртуальную коллекцию одежды (фото, видео)
Коллекция существует только в цифровом формате и пощеголять в ней на улице не получится. Однако цены даже на такие вещи – немалые.
Биомимикрический модный лейбл Auroboros представил свой первый цифровой показ одежды на Лондонской неделе моды в рамках программы DiscoveryLab в партнерстве с Институтом цифровой моды, сообщает WWD.
Эта полностью виртуальная коллекция, вдохновленная сочетанием природы и технологий, была представлена в виде фильма, однако ее примеряла реальная модель, и оформлена первым цифровым стилистом Auroboros Ситой Абеллан.
Впервые Auroboros прославилась своим растущим в реальном времени модным платьем VenusTrap, которое расцветало в течение 6 — 12 часов. Бренд является детищем дуэта Паулы Селло и Алиссы Аулбековой. Пара в настоящее время набирает обороты в качестве дизайнеров в резиденции Сарабанды, благотворительного фонда, основанного самим покойным Александром МакКуином.
Дизайнеры — большие сторонники цифровой одежды, поскольку они верят, что это будущее людей, защищающих планету. Они видят будущее индустрии цифровой моды и планируют выпустить новую модель NFT вместе с дополнительными специальными комиссиями в будущем.
"Цифровая мода существует уже несколько десятилетий, от костюмов компьютерной графики в голливудских фильмах до одежды игровых персонажей, которую геймеры могут покупать, чтобы настроить свой аватар, а затем воспроизвести их в реальной жизни с помощью« косплея. Сейчас виртуальная одежда становится более популярной, что показал период изоляции. Восприятие начало меняться, особенно с культурным бумом криптовалюты и цифрового искусства, наряду с миром NFT",– рассказали дизайнеры.
По их словам, цифровая мода позволяет выразить свою индивидуальность более визуально захватывающим и новаторским способом без материальных ограничений физического.
"Экологические и инклюзивные преимущества цифровой одежды имеют большое значение для того, как отрасль будет подходить к дизайну и производству одежды в будущем. Цифровая мода уже оказала огромное влияние на индустрию моды, поскольку бренды начинают пытаться включить диджитализацию в свою стратегию", – добавили Паула и Алисса.
Возвращаясь к новой коллекции отметим, что цифровые наряды – удовольствие не из дешевых. На сайте лейбла цены колеблются от 180 до 1000 фунтов стерлингов за вещь.