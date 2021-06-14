Сукня з нічого: Auroboros представив віртуальну колекцію одягу (фото, відео)

Колекція існує тільки у цифровому форматі і похизуватися в ній на вулиці не вийде. Однак ціни навіть на такі речі — чималі.

Біомімікричний модний лейбл Auroboros представив свій перший цифровий показ одягу на Лондонському тижні моди у межах програми DiscoveryLab в партнерстві з Інститутом цифровий моди, повідомляє WWD.

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Ця повністю віртуальна колекція, натхненна поєднанням природи та технологій, була представлена ​​у вигляді фільму, проте її приміряла реальна модель, і оформлена першим цифровим стилістом Auroboros Ситою Абеллан.

Вперше Auroboros прославилася своїм модним платтям VenusTrap, яке росло і розквітало в реальному часі протягом 6-12 годин. Бренд є дітищем дуету Паули Селло і Аліси Аулбекової. Пара зараз набирає обертів як дизайнери у резиденції Сарабанди, благодійного фонду, заснованого самим покійним Олександром Макквіном.

Дизайнери — великі прихильники цифрового одягу, оскільки вони вірять, що це майбутнє людей, що захищають планету. Вони бачать майбутнє індустрії цифрової моди і планують випустити нову модель NFT разом з додатковими спеціальними комісіями у майбутньому.

"Цифрова мода існує вже кілька десятиліть, від костюмів компʼютерної графіки в голлівудських фільмах до одягу ігрових персонажів, яку геймери можуть купувати, щоб налаштувати свій аватар, а потім відтворити їх в реальному житті за допомогою "косплея". Зараз віртуальний одяг стає популярнішим, що показав період ізоляції. Сприйняття почало змінюватися, особливо з культурним бумом криптовалюти і цифрового мистецтва, поряд зі світом NFT", — розповіли дизайнери.

За їх словами, цифрова мода дозволяє висловити свою індивідуальність візуально захопливіше і новаторським способом без матеріальних обмежень фізичного.

"Екологічні та інклюзивні переваги цифрового одягу мають велике значення для того, як галузь буде підходити до дизайну та виробництва одягу в майбутньому. Цифрова мода вже справила величезний вплив на індустрію моди, оскільки бренди починають намагатися включити діджиталізацію у свою стратегію", — додали Паула і Аліса.

Повертаючись до нової колекції зазначимо, що цифрові наряди — задоволення не з дешевих. На сайті лейблу ціни коливаються від 180 до 1000 фунтів стерлінгів за річ.