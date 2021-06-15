Лиза Бейнс, звезда "Однажды в сказке", умерла после того, как ее сбил электросамокат

65-летняя актриса направлялась со своей женой на званый ужин, когда в нее врезался неизвестный мужчина на электросамокате

65-летняя актриса Лиза Бейнс, звезда фильма "Исчезнувшая" и фентези-сериала "Однажды в сказке", скончалась от травм, полученных после того, как в нее врезался водитель скутера. Об этом пишет NYpost.

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Авария произошла в Верхнем Вест-Сайде, районе Нью-Йорка 10 дней назад. Свидетели рассказали, что водитель самоката проехал на красный сигнал светофора, врезался в Лизу, которая шла по пешеходному переходу вместе со своей женой, Кэтрин Кранхолд, бывшим журналистом Wall Street Journal. Женщины направлялись на званый ужин. Удар от скутера был такой силы, что Лизу отбросило в сторону. Водитель самоката скрылся с места происшествия. Полиция все еще его ищет.

[ + – ] Место аварии

Актриса попала в больницу Mount Sinai Morningside с черепно-мозговой травмой. Все десять дней она была в реанимации, и ее состояние оценивали, как тяжелое. Примечательно, что Лиза живет в Лос-Анджелесе, и в первый раз посетила Нью-Йорк с начала пандемии.

Власти Нью-Йорка заявили, что электросамокаты в сто раз опаснее велосипедов. И хоть сейчас этот вид транспорта завоевывает все больше поклонников по всему миру, как экологически чистый, удобный, дешевый и компактный, что немаловажно для мегаполисов, на водителей электроскутеров поступает все больше жалоб.

Исследование, проведенное Бюро транспорта Портленда, показало, что уровень травм, связанных с электронными скутерами, составляет 2,2 аварии на 10 000 миль, что более чем в 40 раз превышает средний показатель по стране для мотоциклов (0,05 на 10000 миль) и более чем в 20 раз превышает средний показатель по стране для автомобилей (0,1 на 10 000).

Бейнс сыграла более семидесяти ролей на телевидении и в кино, но наибольшего успеха добилась благодаря выступлениям на театральной сцене, где она получила Theatre World Award.

[ + – ] Лиза Бейнс в сериале "Однажды в сказке"

[ + – ] Лиза Бейнс в фильме "Исчезнувшая"

Она исполнила роль матери главной героини в триллере "Исчезнувшая", появлялась в фентези "Однажды в сказке" в роли злой мачехи Золушки. В 1980-х играла в фильмах "Коктейль" с Томом Крузом и "Молодые стрелки" с Кифером Сазерлендом и Чарли Шином. Одной из последних ее работ стала роль в космическом сериале "Орвилл".