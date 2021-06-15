Ліза Бейнс, зірка "Одного разу в казці", померла після того, як її збив електросамокат

65-річна акторка прямувала зі своєю дружиною на звану вечерю, коли в неї врізався невідомий чоловік на електросамокаті.

65-річна акторка Ліза Бейнс, зірка фільму "Зникла" і фентезі-серіалу "Одного разу в казці", померла від травм, отриманих після того, як у неї врізався водій скутера. Про це пише NYpost.

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Аварія сталася у Верхньому Вест-Сайді, районі Нью-Йорка 10 днів тому. Свідки розповіли, що водій самоката проїхав на червоний сигнал світлофора, врізався в Лізу, яка йшла по пішохідному переходу разом зі своєю дружиною, Кетрін Кранхолд, колишньою журналісткою Wall Street Journal. Жінки прямували на звану вечерю. Удар від скутера був такої сили, що Лізу відкинуло в сторону. Водій самоката зник із місця події. Поліція все ще його шукає.

[ + – ] Місце аварії

Акторка потрапила в лікарню Mount Sinai Morningside із черепно-мозковою травмою. Усі десять днів вона була в реанімації, і її стан оцінювали, як важкий. Варто зазначити, що Ліза живе в Лос-Анджелесі, і вперше відвідала Нью-Йорк із початку пандемії.

Влада Нью-Йорка заявила, що електросамокати в сто разів небезпечніші, ніж велосипеди. І хоч зараз цей вид транспорту завойовує все більше прихильників по всьому світу, як екологічно чистий, зручний, дешевий і компактний, що важливо для мегаполісів, на водіїв електроскутерів надходить все більше скарг.

Дослідження, проведене Бюро транспорту Портленда, показало, що рівень травм, пов'язаних з електронними скутерами, становить 2,2 аварії на 10 000 миль, що більш ніж у 40 разів перевищує середній показник у країні для мотоциклів (0,05 на 10 000 миль) і більш ніж у 20 разів перевищує середній показник по країні для автомобілів (0,1 на 10 000).

Бейнс зіграла понад сімдесят ролей на телебаченні й у кіно, але найбільшого успіху досягла завдяки виступам на театральній сцені, де вона отримала Theatre World Award.

[ + – ] Ліза Бейнс у серіалі "Одного разу в казці"

[ + – ] Ліза Бейнс у фільмі "Зникла"

Вона зіграла роль матері головної героїні в трилері "Зникла", з'являлася в фентезі "Одного разу в казці" в ролі злої мачухи Попелюшки. У 1980-х грала у фільмах "Коктейль" із Томом Крузом і "Молоді стрілки" з Кіфером Сазерлендом і Чарлі Шином. Однією з останніх її робіт стала роль в космічному серіалі "Орвілл".