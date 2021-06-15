MARUV в перчатках и цепях представила коллекцию латексных купальников (фото)

Купальники мало чем отличаются от сценических образов певицы.

Украинская певица MARUV (Анна Корсун) на своей странице в Instagram опубликовала несколько снимков, на которых позирует в латексных купальниках Uhura, созданных для своего бренда одежды.

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Образ артистка дополнила длинными черными перчатками, ботфортами-стрипами и цепями.

"Я ничего не знаю о твоих планах на это лето, но я точно знаю, что ты будешь выглядеть потрясающе в моих купальниках из новой коллекции. Меня вдохновил "Звездный путь", и я хотела бы дать вам почувствовать, будто вы прилетаете из другой галактики, чтобы сиять ярче звезд и солнца!", – написала артистка.

Купальники в стиле БДСМ сделаны по авторскому дизайну артистки. Черный лиф перекрещивается на груди и под него идут два вида плавок – бразилиана с вырезами на бедрах и трусики с завышенной талией.

Первую капсульную коллекцию одежды артистка представила в августе прошлого года. Наряды мало чем отличались от сценических образов Анны: блуза, топы с рюшами черного, розового, нюдового и красного цветов, футболки с принтами, мини-юбки и укороченные леггинсы из латекса, который давно стал визитной карточкой исполнительницы.

На странице бренда в Instagram постоянно появляются новые предложения.

Напомним, MARUVв 2019 году на MTV Europe Music Awards получила награду как "Лучшая исполнительница из России"