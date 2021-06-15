MARUV у рукавичках і ланцюгах представила колекцію латексних купальників (фото)

Купальники мало чим відрізняються від сценічних образів співачки.

Українська співачка MARUV (Анна Корсун) на своїй сторінці в Instagram опублікувала кілька знімків, на яких позує в латексних купальниках Uhura, створених для свого бренду одягу.

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Образ артистка доповнила довгими чорними рукавичками, ботфортами-стрипами і ланцюгами.

"Я нічого не знаю про твої плани на це літо, але я точно знаю, що ти будеш виглядати приголомшливо в моїх купальниках із нової колекції. Мене надихнув "Зоряний шлях", і я хотіла б дати вам відчути, ніби ви прилітаєте з іншої галактики, щоб сяяти яскравіше зірок і сонця!" — написала артистка.

Купальники в стилі БДСМ зроблені за авторським дизайном артистки. Чорний ліф перехрещується на грудях і під нього йдуть два види плавок — бразиліана з вирізами на стегнах і трусики із завищеною талією.

Першу капсульну колекцію одягу артистка представила в серпні минулого року. Наряди мало чим відрізнялися від сценічних образів Анни: блуза, топи з рюшами чорного, рожевого, нюдового та червоного кольорів, футболки з принтами, міні-спідниці й укорочені легінси з латексу, який давно став візитною карткою виконавиці.

На сторінці бренду в Instagram постійно зʼявляються нові пропозиції.

Нагадаємо, MARUV у 2019 році на MTV Europe Music Awards отримала нагороду як "Краща виконавиця з Росії"