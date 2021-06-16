Какими могут быть VIP-туры и в чем особенности такого отдыха

Индивидуальный тур является подходящим вариантом для тех туристов и путешественников, которые уже многое повидали и хотят разнообразить отдых. VIP-туры — это поездки, разработанные с учетом пожеланий клиента, причем такие путешествия не всегда подразумевают что-то новое или необычное. В некоторых случаях планируется насыщенная программа с посещением множества мест, но иногда — это спокойный отдых в шикарном отеле где-то на Сейшелах, вдали от шумных мегаполисов и бесконечного потока ежедневных задач. И каждый из видов отдыха имеет свои особенности, о которых следует знать, собираясь в путешествие.

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VIP-туры типа relax

В эту категорию можно отнести отдых, во время которого можно лениво лежать на пляже, наслаждаться экзотическими коктейлями и лишь иногда отвлекаться на шикарные SPA-процедуры.

Лучшие места для такого отдыха:

Мальдивские острова, на которых обязательно стоит побывать, чтобы понять, что олицетворяет беззаботный отдых в поистине райской и безмятежной обстановке.

Остров Маврикий — это чистые пляжи, разноцветный подводный мир, вулканы, экзотические блюда и первоклассный сервис.

Сейшельские острова, так как этот архипелаг настолько прекрасен, что первые исследователи однажды приняли его за Эдемский сад. Впрочем, учитывая живописные пейзажи, лазурную воду и одни из лучших в мире отелей, так ли неправы были первооткрыватели?

Adventures — насыщенные приключения

В эту категорию можно отнести любой вид отдыха, предполагающий безумные развлечения, яркие эмоции и досуг, который не забывается годами. Как правило, такие VIP-туры бывают экскурсионными, горнолыжными и семейными, но не только.

Поездки за шоппингом в лучшие бутики мира, в парки развлечений для детей и взрослых, в необычные и интересные музеи — это только минимум из всевозможных вариантов досуга, доступных на сегодня для путешественников.

Путешествия по интересам — Discover & Upgrade

Зачастую именно такой отдых лучше всего подходит под определение персональных поездок, так как практически во всех случаях маршрут и варианты досуга продумываются в отдельном порядке. Однако Discover & Upgrade — это не просто персональные туры, а уникальный формат отдыха, во время которого можно совместить приятное с полезным, а также узнать что-то новое. Во время гастрономических путешествий, например, вы сможете не только отведать новые блюда, но и обучиться их приготовлению.

Разработать такой тур не сложно, но важно сделать это правильно, иначе вы рискуете разочароваться в путешествии. Чтобы этого не произошло, лучше обратиться к профессионалам, например, в Avialiga. Сотрудники компании детально проконсультируют вас по любым вопросам, а затем разработают VIP-тур, который запомнится вам надолго, причем исключительно в положительном ключе.