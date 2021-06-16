Якими можуть бути VIP-тури і в чому особливості такого відпочинку

Індивідуальний тур є придатним варіантом для тих туристів і мандрівників, які вже багато чого побачили і хочуть урізноманітнити відпочинок. VIP-тури — це поїздки, розроблені з урахуванням побажань клієнта, причому такі подорожі не завжди мають на увазі щось нове або незвичайне. У деяких випадках планується насичена програма з відвідуванням безлічі місць, але іноді — це спокійний відпочинок у шикарному готелі десь на Сейшелах, далеко від галасливих мегаполісів і нескінченного потоку щоденних завдань. І кожен з видів відпочинку має свої особливості, про які варто знати, збираючись у подорож.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

VIP-тури типу relax

У цю категорію можна віднести відпочинок, під час якого можна ліниво лежати на пляжі, насолоджуватися екзотичними коктейлями і лише іноді відволікатися на шикарні SPA-процедури.

Кращі місця для такого відпочинку:

Мальдівські острови, на яких обов'язково варто побувати, щоб зрозуміти, що уособлює безтурботний відпочинок у воістину райській та безтурботній обстановці.

Острів Маврикій — це чисті пляжі, різнокольоровий підводний світ, вулкани, екзотичні страви і першокласний сервіс.

Сейшельські острови, оскільки цей архіпелаг настільки прекрасний, що перші дослідники одного разу прийняли його за Едемський сад. Втім, з огляду на мальовничі пейзажі, блакитну воду й одні з кращих у світі готелів, то чи не мали рації першовідкривачі?

Adventures — насичені пригоди

У цю категорію можна віднести будь-який вид відпочинку, який передбачає божевільні розваги, яскраві емоції і дозвілля, яка не забувається роками. Як правило, такі VIP-тури бувають екскурсійними, гірськолижними та сімейними, але не тільки.

Поїздки за шопінгом у кращі бутики світу, у парки розваг для дітей і дорослих, у незвичайні і цікаві музеї — це тільки мінімум з всіляких варіантів дозвілля, доступних на сьогодні для мандрівників.

Подорожі за інтересами — Discover & Upgrade

Часто саме такий відпочинок найкраще підходить під визначення персональних поїздок, оскільки в переважній більшості випадків маршрут і варіанти дозвілля продумуються в окремому порядку. Однак, Discover & Upgrade — це не просто персональні тури, а унікальний формат відпочинку, під час якого можна поєднати приємне з корисним, а також дізнатися щось нове. Під час гастрономічних подорожей, наприклад, ви зможете не тільки скуштувати нові страви, а й навчитися їх готувати.

Розробити такий тур не складно, але важливо зробити це правильно, інакше ви ризикуєте розчаруватися в подорожі. Щоб цього не сталося, краще звернутися до професіоналів, наприклад, в Avialiga. Співробітники компанії детально проконсультують вас з будь-яких питань, а потім розроблять VIP-тур, який запам'ятається вам надовго, причому винятково в позитивному ключі.