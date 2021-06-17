Британский астролог рассказала, что ждет королевских детей в будущем

При составлении прогноза астролог ориентировалась на цифру рождения и цифру, показывающую отношение к каждому из детей других людей.

Астролог и толковательница снов Тереза ​​Чунг из Великобритании проанализировала даты рождения детей из королевской семьи Великобритании и рассказала, как эта цифра влияет на личность каждого из них, пишет Daily Mail. Суммировав дату рождения в число рождения, она также суммировала эту цифру с месяцем рождения и вывела цифру, отвечающую за отношение (как их видят другие люди). Если в сумме число рождения и месяц давали две цифры, Тереза суммировала их, чтобы получить одну цифру. На основе полученных данных она описала, какими будут отпрыски монаршего семейства и с чем столкнуться в жизни.

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Принц Джордж, старший сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон, – 22 июля 2013 года

Джордж, которому скоро исполнится 8 лет, – на редкость самодостаточный ребенок.

"Он родился на пороге чуткого заботливого Рака и страстного, харизматичного Льва. У него никогда не будет недостатка в поклонницах", – уверена астролог. День рождения первенца герцогов Кэмбриджских связан с сильной мужской энергией, а это значит, что Джордж – человек дела, а не слова. Из-за своих смелых и зачастую поспешных побуждений он может попадать в неприятные ситуации, однако это же поможет ему добиваться поставленных целей. Поскольку Джордж импульсивен и ориентирован на действия, в его жизни могут быть периоды взлетов и падений, но его вера в себя настолько сильна, что он никогда не уйдет или не сдастся.

"Его число рождения – практичная и надежная 4, но его число отношения – чувствительная 2, а это означает, что его успех и счастье заключаются в его способности признать, что он небезупречен, и его ошибки могут стать его величайшим учителем", – отметила Тереза.

Джордж преуспеет в спорте и во всем, где требуются физические и интеллектуальные усилия. Скорее всего, он проявит большой интерес к политике, образованию и бизнесу, а когда принц остепенится и создаст семью, вероятно, у него будет много детей.

Несмотря на то, что его действия и энергия иногда могут утомлять других, его желание постоянно заряжаться энергией и бросать вызов самому себе выделяет его как будущего лидера и вдохновителя.

"Короче говоря, однажды он станет прекрасным и довольно лихим королем", – подытожила ​​Чунг.

[ + – ] Принц Джордж Фото: Facebook/George, Prince of Cambridge

Принцесса Шарлотта, средняя дочь герцогов Кэмбриджских, – 2 мая 2015 года

Юную Шарлотту нелегко обмануть, поскольку она – из тех проницательных и авторитетных, спокойных детей, которых часто называют " со старой душой".

"Дети, рожденные 2 мая, как правило, откровенны и открыты. Они верят в результаты, а не в идеи. Они умны и любознательны. Также они могут быть излишне прямолинейными, при этом не собираясь намеренно причинять боль или оскорблять других. Они просто не знают, как сказать иначе о том, что для них очевидно или правда", – говорит Тереза.

Если Шарлотта чего-то захочет, то приложит все усилия, чтобы добиться этого. Она способна сохранять хладнокровие даже под давлением и не станет "прогибаться" в угоду кому-то. Из-за своей прямолинейности принцесса может наживать ненужных врагов. Кроме того, ее излишний перфекционизм также способен существенно подпортить ей отношения с окружающим миром.

"Ее число рождения – 2, способствующая общению, но число ее отношения – интуитивная 7. Если она сможет научиться избегать сплетен и прислушиваться к чувствам других, когда она говорит свою правду, ее интеллект принесет ей множество поклонников", – подчеркнула Чунг.

Вероятнее всего, Шарлотта захочет учиться в университете, причем ее будут привлекать технические и научные профессии.

[ + – ] Принцесса Шарлотта Фото: The Sun

Принц Луи, младший сын Кейт и Уильяма, – 23 апреля 2018 года

По словам Терезы, апрель – месяц новых начинаний и благородных намерений:

"У рожденных в этом месяце – трогательно наивный подход к жизни, вера в невозможное. Луи, появившийся на пороге между Овном и Тельцом, несет в себе новаторскую энергию Овна, но он шагает вперед с упорной решимостью Тельца. Это сочетание обычно собирает последователей и продвигает его к руководящим ролям".

Луи будет счастливее всего, когда каким-то образом сможет направлять других, потому что он лидер. Однако до конца узнать и понять такого человека будет сложно.

"Немногие люди действительно узнают его хорошо, потому что он не думает о своих чувствах. Луи всегда будет загадкой и тем, с кем другим придется работать усерднее, чтобы эмоционально приблизиться к нему, но это неуловимое качество – именно то, что привлекает к нему других", – подчеркнула астролог.

Обладая смелым и кокетливым числом при рождении 5 и дальновидным числом 9, Луи преуспеет в карьере, которая позволит ему проявить свой явный талант к инновациям.

"Не удивляйтесь, если однажды вы увидите, что Луи вызывает фурор в социальных сетях как влиятельный человек или как эксперт-посол королевской семьи. Действительно важно, чтобы серьезный талант Луи к инновациям получил возможность проявить себя. В его звездах написано, что он прогрессивен и популярен среди верных поклонников", – резюмировала Чунг.

[ + – ] Принц Луи Фото: Twitter KensingtonRoyal

Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор, старший сын принца Гарри и Меган Маркл, – 6 мая 2019 года

У детей рожденных 6 мая, часто бывает солнечный характер, и хоть они и могут показаться "приземленными", им часто присуща чувствительность.

"Арчи, вероятно, будет стремиться помочь и доставить удовольствие. Интуитивный и обладающий богатым воображением, он часто бессознательно принимает чувства других, и по мере взросления для него важно знать, как устанавливать четкие границы. Если он не защищает свою чувствительность, он может быть склонен к приступам необъяснимой печали", – подчеркнула Тереза.

С возрастом ему все больше будет хотеться оставить след после себя в этом мире.

"С числом рождения 6, которое отвечает за сострадание, и числом отношения 2 у Арчи есть перегрузка чувствительности и глубины", – считает астролог.

Первенец принца Гарри – интроверт и склонен к размышлениям. Очень важно, чтобы его родители не считали это слабостью.

"При правильном обращении его чувствительность может стать его величайшей силой, поскольку Арчи, вероятно, будет иметь глубокое желание сделать что-то значимое в своей жизни. Его может привлекать забота, консультирование или любая другая область, в которой его природные психологические навыки могут помочь другим", – не исключает Тереза.

Как только он научится не относиться к себе слишком серьезно, Арчи будет направлять и вдохновлять других, чтобы они больше соприкасались со своими чувствами и меньше сосредотачивались на внешнем виде, а больше на том, что действительно важно в жизни. Он мистик в материальном мире.

[ + – ] Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор Фото: Соцсети

Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор, дочь герцогов Сассекских, – 4 июня 2021 года

Второй ребенок герцога и герцогини Сассекских Лилибет будет постоянно удивлять, считает Тереза:

"Определяющая черта характера новорожденной – страстная жажда новизны. Если кто-то из королевских детей и собирается постоянно удивлять нас своим жизненным выбором и мнениями, то, скорее всего, это Лилибет. Здесь есть сильное желание учиться и жить полноценной жизнью. Природное любопытство станет одной из ее самых сильных сторон, поскольку оно предполагает открытый ум, который всегда готов учиться и экспериментировать".

Но это также может превратиться в слабость, если она станет слишком экстремальной или беспокойной, постоянно ища следующего нового человека, причину или идею, чтобы раствориться в них.

По словам астролога, быстрый ум и способность легко усваивать знания делают детей, рожденных в этот день, прекрасными писателями и исследователями, они также очень креативны и способны преуспеть в искусстве. Они могут быть упрямыми и непокорными, с внезапными и резкими изменениями настроения, но под этим у них есть хрупкое эго, которое жестко переносит отторжение и критику.

"Число рождения девочки – надежная 4, а число отношения к ней – новаторская и решительная 1. Эта захватывающая и сильная комбинация чисел предполагает, что Лилибет станет реальной силой. Скучно не будет. Будучи прогрессивной, идеалистичной и нетрадиционной, Лилибет во время взросления часто будет чувствовать, что ее неправильно понимают.

Чтобы добиться успеха в жизни, ей нужно будет научиться быть менее непредсказуемой и ценить последовательность как важный ингредиент для ее будущего успеха и счастья.

[ + – ] Беременная дочерью Меган Маркл с семьей

Август Бруксбанк, первенец принцессы Евгении и банкира Джека Бруксбанка, – 9 февраля 2021 года

Девиз для малышей, рожденных 9 февраля: "Ничто меня не остановит". Август — боец, и его родители скоро или, вероятно, уже заметили его фантастически независимый и нестандартный дух. Когда что-то сбивает его с ног, его лидерская позиция всегда вытаскивает его. Он может оправиться от чего угодно благодаря своей стойкости.

Его число при рождении – авторитетная 9, а его отношение – сострадательная 2, поэтому в ближайшие годы окружающие часто будут искать его разумный совет. Август может даже стать вдохновляющим учителем, влияя на других не только мудрыми словами, но и своими действиями.

Напомним, в Британии разгорелся скандал из-за расследования об имени младшей дочери принца Гарри. Чету обвинили в том, что они использовали личное прозвище королевы, не спросив у нее разрешение на то, чтобы давать новорожденной такое имя. Теперь Меган Маркл и ее супруг намерены снова судиться со СМИ из*-за якобы несправедливых обвинений в их адрес.