Англійська астрономка розповіла, що чекає королівських дітей у майбутньому

При складанні прогнозу астрологиня орієнтувалася на цифру народження і цифру, яка показує ставлення до кожного з дітей інших людей.

Астрологиня і тлумачка снів Тереза Чунг з Великобританії проаналізувала дати народження дітей з королівської сім'ї Великобританії і розповіла, як ця цифра впливає на особистість кожного з них, пише Daily Mail. Підсумувавши дату народження в число народження, вона також підсумувала цю цифру з місяцем народження і вивела цифру, що відповідає за ставлення (як їх бачать інші люди). Якщо в сумі число народження і місяць давали дві цифри, Тереза ​​підсумувала їх, щоб отримати одну цифру. На основі отриманих даних вона описала, якими будуть нащадки монаршого сімейства і з чим зіткнуться в житті.

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Принц Джордж, старший син принца Вільяма і Кейт Міддлтон, — 22 липня 2013 року

Джордж, якому скоро виповниться 8 років, — на рідкість самодостатня дитина.

"Він народився на порозі чуйного турботливого Рака і пристрасного, харизматичного Льва. У нього ніколи не буде нестачі в прихильницях", — упевнена астрологиня. День народження первістка герцогів Кембриджських пов'язаний із сильною чоловічою енергією, а це значить, що Джордж — людина справи, а не слова. Через свої сміливі і часто поспішні спонукання він може потрапляти в неприємні ситуації, проте це ж допоможе йому домагатися поставлених цілей. Оскільки Джордж імпульсивний та орієнтований на дії, у його житті можуть бути періоди злетів і падінь, але його віра в себе настільки сильна, що він ніколи не піде або не здасться.

"Його число народження — практична і надійна 4, але його число ставлення — чутлива 2, а це означає, що його успіх і щастя полягають в його здатності визнати, що він не бездоганний, і його помилки можуть стати його найбільшим учителем", — зазначила Тереза .

Джордж досягне успіху в спорті і в усьому, де потрібні фізичні та інтелектуальні зусилля. Швидше за все, він проявить великий інтерес до політики, освіти і бізнесу, а коли принц стане розсудливим і створить сім'ю, ймовірно, у нього буде багато дітей.

Незважаючи на те, що його дії й енергія іноді можуть стомлювати інших, його бажання постійно заряджатимуться енергією і кидатимуть виклик самому собі, що виділяє його як майбутнього лідера і натхненника.

"Коротше кажучи, одного разу він стане прекрасним і досить лихим королем", — підсумувала Чунг.

[ + – ] Принц Джордж Фото: Facebook/George, Prince of Cambridge

Принцеса Шарлотта, середня дочка герцогів Кембриджських — 2 травня 2015 року

Юну Шарлотту нелегко обдурити, оскільки вона — з тих проникливих і авторитетних, спокійних дітей, яких часто називають "зі старою душею".

"Діти, народжені 2 травня, як правило, відверті і відкриті. Вони вірять у результати, а не в ідеї. Вони розумні і допитливі. Також вони можуть бути надмірно прямолінійними, при цьому не маючи наміру навмисно завдавати болю або ображати інших. Вони просто не знають, як сказати інакше про те, що для них очевидно або правда", — говорить Тереза.

Якщо Шарлотта чогось захоче, то докладе всіх зусиль, щоб домогтися цього. Вона здатна зберігати холоднокровність навіть під тиском і не стане "прогинатися" на догоду комусь. Через свою прямолінійність принцеса може наживати непотрібних ворогів. Крім того, її зайвий перфекціонізм також здатний істотно зіпсувати їй відносини з навколишнім світом.

"Її число народження — 2, що сприяє спілкуванню, але число її ставлення — інтуїтивна 7. Якщо вона зможе навчитися уникати пліток і прислухатися до почуттів інших, коли вона говорить свою правду, її інтелект принесе їй безліч шанувальників", — підкреслила Чунг.

Найімовірніше, Шарлотта захоче вчитися в університеті, причому її будуть залучати технічні та наукові професії.

[ + – ] Принцеса Шарлотта Фото: The Sun

Принц Луї, молодший син Кейт і Вільяма, — 23 квітня 2018 року

За словами Терези, квітень — місяць нових починань і благородних намірів:

"У народжених у цьому місяці — зворушливо наївний підхід до життя, віра в неможливе. Луї, який з'явився на порозі між Овном і Тельцем, несе в собі новаторську енергію Овна, але він крокує вперед з наполегливою рішучістю Тельця. Це поєднання зазвичай збирає послідовників і просуває його до керівних ролей".

Луї буде щасливішим за всіх, коли якимось чином зможе направляти інших, тому що він лідер. Однак, до кінця дізнатися і зрозуміти таку людину буде складно.

"Небагато людей дійсно знають його добре, тому що він не думає про свої почуття. Луї завжди буде загадкою і тим, з ким іншим доведеться працювати старанніше, щоб емоційно наблизитися до нього, але це невловима якість — саме те, що привертає до нього інших", — підкреслила астрологиня.

Володіючи сміливим і кокетливим числом при народженні 5 і далекоглядним числом 9, Луї досягне успіху в кар'єрі, яка дозволить йому проявити свій явний талант до інновацій.

"Не дивуйтеся, якщо одного разу ви побачите, що Луї викликає фурор у соціальних мережах як впливова людина або як експерт-посол королівської сім'ї. Дійсно важливо, щоб серйозний талант Луї до інновацій отримав можливість проявити себе. У його зірках написано, що він прогресивний і популярний серед вірних шанувальників", — резюмувала Чунг.

[ + – ] Принц Луї Фото: Twitter KensingtonRoyal

Арчі Харрісон Маунтбеттен-Віндзор, старший син принца Гаррі і Меган Маркл, — 6 травня 2019 року

У дітей, народжених 6 травня, часто буває сонячний характер, і хоч вони і можуть здатися "приземленими", їм часто притаманна чутливість.

"Арчі, ймовірно, буде прагнути допомогти і зробити приємність. Інтуїтивний і володіє багатою уявою, він часто несвідомо приймає почуття інших, і в міру дорослішання для нього важливо знати, як встановлювати чіткі межі. Якщо він не захищає свою чутливість, він може бути схильний до нападів незрозумілої печалі", — підкреслила Тереза.

З віком йому все більше буде хотітися залишити слід після себе в цьому світі.

"З числом народження 6, яке відповідає за співчуття, і числом відносини 2 в Арчі є перевантаження чутливості і глибини", — вважає астрологиня.

Первісток принца Гаррі — інтроверт і схильний до роздумів. Дуже важливо, щоб його батьки не вважали це слабкістю.

"При правильному поводженні його чутливість може стати його найбільшою силою, оскільки Арчі, ймовірно, матиме глибоке бажання зробити щось значуще у своєму житті. Його може залучати турбота, консультування або будь-яка інша галузь, у якій його природні психологічні навички можуть допомогти іншим", — не виключає Тереза.

Як тільки він навчиться не ставитися до себе надто серйозно, Арчі буде направляти і надихати інших, щоб вони більше стикалися зі своїми почуттями і менше зосереджувалися на зовнішньому вигляді, а більше на те, що дійсно важливо в житті. Він містик у матеріальному світі.

[ + – ] Арчі Харрісон Маунтбеттен-Віндзор Фото: Соцсети

Лілібет Діана Маунтбеттен-Віндзор, дочка герцогів Сассекських — 4 червня 2021 року

Друга дитина герцога і герцогині Сассекських Лілібет буде постійно дивувати, вважає Тереза:

"Визначальна риса характеру новонародженої — пристрасна жага новизни. Якщо хтось із королівських дітей і збирається постійно дивувати нас своїм життєвим вибором і думками, то, швидше за все, це Лілібет. Тут є сильне бажання вчитися і жити повноцінним життям. Природна цікавість стане однією з її найсильніших сторін, оскільки воно передбачає відкритий розум, який завжди готовий вчитися й експериментувати".

Але це також може перетворитися на слабкість, якщо вона стане занадто екстремальною або неспокійною, постійно шукаючи наступну нову людину, причину або ідею, щоб розчинитися в них.

За словами астрологині, швидкий розум і здатність легко засвоювати знання роблять дітей, народжених у цей день, прекрасними письменниками і дослідниками, вони також дуже креативні і здатні досягти успіху в мистецтві. Вони можуть бути впертими і непокірними, з раптовими і різкими змінами настрою, але під цим у них є крихке его, яке важко переносить відторгнення і критику.

"Число народження дівчинки — надійна 4, а число ставлення до неї — новаторська і рішуча 1. Ця захоплива і сильна комбінація чисел передбачає, що Лілібет стане реальною силою. Нудно не буде. Будучи прогресивною, ідеалістичною і нетрадиційною, Лілібет під час дорослішання часто буде відчувати, що її неправильно розуміють.

Щоб домогтися успіху в житті, їй потрібно буде навчитися бути менш непередбачуваною і цінувати послідовність як важливий інгредієнт для її майбутнього успіху і щастя.

[ + – ] Вагітна дочкою Меган Маркл із сім'єю

Август Бруксбанк, первісток принцеси Євгенії та банкіра Джека Бруксбанка, — 9 лютого 2021 року

Девіз для малюків, народжених 9 лютого: "Ніщо мене не зупинить". Август — боєць, і його батьки скоро або, ймовірно, уже помітили його фантастично незалежний і нестандартний дух. Коли щось збиває його з ніг, його лідерська позиція завжди витягує його. Він може оговтатися від чого завгодно завдяки своїй стійкості.

Його число при народженні — авторитетна 9, а його ставлення — співчутлива 2, тому в найближчі роки навколишні часто будуть шукати його розумну пораду. Август може навіть стати надхненним учителем, впливаючи на інших не тільки мудрими словами, але і своїми діями.

Нагадаємо, що в Британії розгорівся скандал через розслідування про ім'я молодшої дочки принца Гаррі. Подружжя звинуватили в тому, що вони використовували приватне прізвисько королеви, не запитавши в неї дозволи на те, щоб давати новонародженій таке ім'я. Наразі Меган Маркл та її чоловік мають намір знову судитися зі ЗМІ — за нібито несправедливі звинувачення на їхню адресу.