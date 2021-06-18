Троица 2021: что можно и чего нельзя делать в этот день

Второе название Троицы – Пятидесятница. Она относится к двунадесятым – двенадцати важнейшим церковным праздникам и символизирует расцвет природы и приход настоящего лета.

В этом году православные христиане отмечают из самых больших праздников – Троицу – 20 июня. Ее дата меняется в зависимости от того, когда была Пасха. Через 50 дней после Светлого Воскресения и празднуют Троицу, именно поэтому ее второе название Пятидесятница. Фокус решил собрать все верования, приметы и запреты, связанные с этим днем.

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История и символика праздника

Согласно Библии, на Троицу на Марию, матерь Иисуса Христа, и апостолов снизошел Святой Дух в келье в Иерусалиме под видом светящихся языков пламени. Благодаря святому огню, апостолы заговорили на всех языках мира и смогли понести в народ слово Господа. Святой дух является символом Триединого Бога – Отца, Сына и Святого Духа.

[ + – ] Троица – один из самых важнейших церковных праздников Фото: Открытые источники

Троица символизирует расцветание природы и начало новой жизни. В храмах в этот день правят божественные литургии и совершают вечерню. Верующие читают молитвы живым и умершим, а также возносится молитва о сошествии Святого Духа. В церквях святят букеты из ароматных трав, таких как мята, полынь, чабрец, аир, любисток и другие. Люди верят, что этот букет будет оберегом дома на весь год, если его засушить и спрятать за иконами.

Троицу отмечают целых три дня. Первый – Зеленое воскресенье. В этот день полы домов, все углы, ворота и хозпостройки украшали зелеными ветками, веря, что они защищают дом и хозяйство от бед и нечистой силы. Девушки пускали на воду венки, водили хороводы и пели песни.

[ + – ] Девушки в этот день пели песни и водили хороды

Второй день называют Клечальным. Священнослужители шли в поля, где читали молитвы, чтобы защитить урожай от непогоды. На третий день, названный Богодуховым, или Днем духов, девушки гадали и устраивали праздничные гулянья.

Что нужно сделать на Троицу

В этот праздник обязательным является посещение церкви, где человек возносит молитвы Богу. При этом не принято что-то просить для себя, а лишь благодарить Господа за все, что есть у человека.

После службы хорошим продолжением станет семейная трапеза. Поскольку Троица не приходится на время поста, на стол ставят все, что есть в доме, за исключением алкоголя. Однако при всем богатстве стола не поощряется и чревоугодие, которое является одним из смертных грехов.

Если кто придет в гости, его следует принять со всей щедростью, накормить и напоить.

Перед трапезой стол нужно обязательно застелить новой скатертью, которая символизирует обновление и достаток. Обязательным блюдом был праздничный каравай, причем в тесто обязательно клали монетку. Кому она попадалась, того ждали успех и богатство.

На Троицу заготавливали березовые веники для бани. Считается, что в этот день травы и растения обладают особой целительной силой. Веники, собранные на Троицу, очищают не только тело человека, но и его душу.

[ + – ] При выпечке коровая на Троицу в тесто клали монетку Фото: Открытые источники

Чего нельзя делать на Троицу

Запрещается тяжелый физический труд и работа по дому. Нельзя шить, стирать, резать, а также рукодельничать. Не поощряется активность в саду и огороде: нельзя копать, садить, полоть, косить, рубить ветки и деревья. Однако можно выполнять повседневные дела, такие как приготовление пищи. А вот затевать уборку в доме не стоит.

На Троицу нельзя стричься.

По поверьям, на Троицу не купались, боясь, что "русалка утянет на дно". Чтобы задобрить водную нечисть, в реки и озера бросали крупу.

Ни в коем случае не нужно делать плохо людям, которые рядом, отказывать в помощи и милостыни, сквернословить, устраивать ссоры, обижаться и обижать других, а также унывать. Мысли должны быть чистыми и позитивными.

В этот день в храмах не проводятся венчания. А вот засылать сватов на Троицу – хороший знак. По верованиям, те, кто посватаются на Пятидесятницу, а поженятся на Покров (14 октября), будут жить долго и счастливо.

[ + – ] На Пятидесятницу принято не просить что-то у Бога, а благодарить его за все, что есть Фото: Открытые источники

На Троицу церковь не рекомендует ходить на кладбище и поминать усопших. Для этого существует день накануне, который называется Родительская суббота. Кстати, по народным приметам, если не посетить в субботу могилки усопших родственников, они могут обидеться и забрать на тот свет кого-то живого из семьи.

Приметы на Троицу

Дождь в этот день – хороший знак. Он обещает теплое и солнечное лето, а также богатый урожай. Если же на Троицу жара – лето будет засушливым. Попасть под дождь – к добру и исполнению желаний, а увидеть радугу – обретет здоровье и достаток в будущем году.

Если разложить на Пятидесятницу на подоконнике травы и ветки, можно приманить к себе богатство.