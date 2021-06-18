Певец Рики Мартин вместе с мужем появился на обложке мужского журнала (фото)

Рики и Джван не впервые позируют для известных журналов. В этот раз они снялись в поддержку месяца гордости, направленного на защиту прав и свобод секс-меньшинств.

49-летний пуэрто-риканский поп-музыкант, актер и писатель Рики Мартин снялся для журнала CAP 74024 вместе со своим мужем, художником Джваном Йосефом, а снимками с фотосессии поделился на своей странице в Instagram с 15,2 млн. подписчиков.

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Номер издания посвящен месяцу любви и гордости, который сейчас отмечается во всем мире.

На обложке обнимающаяся пара изображена с обнаженными торспми, а на двух других фотографиях мужчины позируют в простых белых футболках и в черной одежде.

"Празднование месяца гордости и выпуск последнего сингла", – подписал снимок артист.

Это не первый раз, когда Рики Мартин и Джван Йосеф, у которых двое общих детей, позируют вместе для глянца. В августе прошлого года они снялись для журнала Out, где Рики появился на вершине в костюме короля. На страницах издания они предстали в черных классических брюках и белых футболках с королевскими коронами на головах.

Несколько дней назад Рики Мартин украсил обложки People и Revista Already.

О своей нетрадиционной сексуальной ориентации артист, по которому млели миллионы женщин по всему миру, заявил в 2010 году, написав признание на официальном сайте. В том же году, придя на шоу Опры Уинфри, он повторил это уже во всеуслышание и даже представил своего партнера, экономиста Карлоса Гонсалеса Абеллу. Правда, до свадьбы дело не дошло, поскольку пара рассталась в 2014 году.

В 2016 году его спутником стал шведский художник сирийского происхождения Джван Йосеф, который младше Рики на 12 лет.

[ + – ] Рики Мартин и Джван Йосеф

Они познакомились по переписке, и до свидания оффлайн общались в Сети полгода. Через год после знакомства мужчины поженились. В 2018-м в семье появилась дочь Люсия, а в октябре 2019 – сын Ренн Мартин-Йосеф. Также у певца есть 12-летние сыновья-близнецы Маттео и Валентино, которых ему 6 августа 2008 года родила суррогатная мать.