Співак Рікі Мартін разом з чоловіком з'явився на обкладинці чоловічого журналу (фото)

Рікі і Джван не вперше позують для відомих журналів. Цього разу вони знялися на підтримку місяці гордості, спрямованого на захист прав і свобод секс-меншин.

49-річний пуерто-ріканський поп-музикант, актор і письменник Рікі Мартін знявся для журналу CAP 74024 разом зі своїм чоловіком, художником Джваном Йосефом, а знімками з фотосесії поділився на своїй сторінці в Instagram з 15,2 млн. підписників.

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Номер видання присвячений місяцю любові і гордості, який зараз відзначається в усьому світі.

На обкладинці пара, яка обіймається, зображена з оголеними торсами, а на двох інших фотографіях чоловіки позують в простих білих футболках і в чорному одязі.

"Святкування місяця гордості і випуск останнього синглу", — підписав знімок артист.

Це не перший раз, коли Рікі Мартін і Джван Йосеф, у яких двоє спільних дітей, позують разом для глянцю. У серпні минулого року вони знялися для журналу Out, де Рікі з'явився на вершині в костюмі короля. На сторінках видання вони постали в чорних класичних брюках і білих футболках з королівськими коронами на головах.

Кілька днів тому Рікі Мартін прикрасив обкладинки People і Revista Already.

Про свою нетрадиційну сексуальну орієнтацію артист, за яким мліли мільйони жінок по всьому світу, заявив у 2010 році, написавши зізнання на офіційному сайті. Того ж року, прийшовши на шоу Опри Вінфрі, він повторив це вже привселюдно і навіть представив свого партнера, економіста Карлоса Гонсалеса Абеллу. Щоправда, до весілля справа не дійшла, оскільки пара розлучилася у 2014 році.

У 2016 році його супутником став шведський художник сирійського походження Джван Йосеф, який молодший за Рікі на 12 років.

[ + – ] Рікі Мартін і Джван Йосеф

Вони познайомилися по листуванню, і до побачення оффлайн спілкувалися в Мережі півроку. Через рік після знайомства чоловіки одружилися. У 2018-му в сім'ї з'явилася дочка Люсія, а в жовтні 2019 — син Ренн Мартін-Йосеф. Також у співака є 12-річні сини-близнюки Маттео і Валентино, яких йому 6 серпня 2008 народила сурогатна мати.