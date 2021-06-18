Сценаристка "бухты Доусона" покончила с собой, страдая от последствий коронавируса

Известная сценаристка Хайди Феррер покончила с собой после 13-месячной борьбы с COVID-19, заявил ее муж

50-летняя Хайди Феррер, написавшая сценарий ко многим эпизодам популярного сериала "Бухта Доусона", а также нескольким фильмам, умерла в возрасте 50 лет. Феррер покончила жизнь самоубийством после 13-месячной борьбы с COVID-19, подтвердил ее супруг Ник Гуте. Об этом пишет FOXnews.

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Хйади заразилась коронавирусом в апреле 2020 года и боролась с болезнью даже год спустя. В мае сценаристка была "прикована к постели и испытывала постоянную физическую боль" из-за долговременных симптомов недуга, включая тяжелый неврологический тремор.

[ + – ] Хайди Феррер на премьере фильма несколько лет назад

Она описывала свою борьбу с коронавирусом в своем блоге и откровенно говорила о том, что если ее состояние не улучшится, спустя месяцы, то она не видит иного выхода.

"Монстр настоящий, и он пришел за мной. Борьба с COVID-19 стала одной из самых сложных вещей, которые я когда-либо пережила, а я через многое прошла ʼʼ, — написала она.

Время от времени Хайди становилось лучше, однако в последние месяцы ее состояние резко ухудшилось.

"Мучительная физическая боль и неспособность уснуть из-за страданий привели Хайди к решению, что она предпочла бы покинуть этот мир на своих условиях, пока ее состояние не ухудшилось еще больше", — написал ее супруг.

Феррер родилась в Канзасе 28 мая 1970 года. Она приехала в Лос-Анджелес в конце 1980-х и изучала актерское мастерство в Американской академии драматических искусств, однако впоследствии она стала заниматься написанием сценариев к сериалам и фильмам. Популярный сериал "Бухта Доусона", для которого Хайди писала сценарии – выходил с 1998 по 2003 гг. В нем дебютировали такие известные актеры, как Кэти Холмс, Джошуа Джексон и Мищель Уильямс.