Сценаристка "бухти Доусона" наклала на себе руки, страждаючи від наслідків коронавірусу

Відома сценаристка Хайді Феррер наклала на себе руки після 13-місячної боротьби з COVID-19, заявив її чоловік.

50-річна Хайді Феррер, яка написала сценарій до багатьох епізоді популярного серіалу "Бухта Доусона", а також декількох фільмів, померла у віці 50 років. Феррер покінчила життя самогубством після 13-місячної боротьби з COVID-19, підтвердив її чоловік Нік Гуті. Про це пише FOXnews.

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Хайді заразилася коронавірусом у квітні 2020 року і боролася з хворобою навіть через рік. У травні сценаристка була "прикута до ліжка і відчувала постійний фізичний біль" через довготривалі симптоми недуги, включаючи важкий неврологічний тремор.

[ + – ] Хайді Феррер на прем'єрі фільму кілька років тому

Вона описувала свою боротьбу з коронавірусом у своєму блозі і відверто говорила про те, що якщо її стан не покращиться через місяці, то вона не бачить іншого виходу.

"Монстр справжній, і він прийшов за мною. Боротьба з COVID-19 стала однією з найскладніших речей, які я колись пережила, а я через багато пройшла'', — написала вона.

Час від часу Хайді ставало краще, проте в останні місяці її стан різко погіршився.

"Болючий фізичний біль і нездатність заснути через страждання привели Хайді до рішення, що вона вважала за краще б покинути цей світ на своїх умовах, поки її стан не погіршився ще більше", — написав її чоловік.

Феррер народилася в Канзасі 28 травня 1970 року. Вона приїхала в Лос-Анджелес в кінці 1980-х і вивчала акторську майстерність в Американській академії драматичних мистецтв, однак згодом вона стала займатися написанням сценаріїв до серіалів і фільмів. Популярний серіал "Бухта Доусона", для якого Хайді писала сценарії — виходив з 1998 по 2003 рр. У ньому дебютували такі відомі актори, як Кеті Холмс, Джошуа Джексон і Мішель Вільямс.