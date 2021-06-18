Манифест для тела. Dior представил круизную коллекцию 2022 (фото, видео)

Показ прошел в знаковом месте Италии – на стадионе Panathenaic в Афинах.

Французский модный дом Dior представил новую круизную коллекцию 2022 года, выведя моделей на арену современных Олимпийских игр – стадион Panathenaic в Афинах.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Вдохновленная страной и древнегреческой мифологией в целом, Мария Грация Кьюри создала коллекцию, в которой красивые драпированные римские платья получили современное прочтение. Дизайнер дополнила их массивными бело-золотыми кроссовками Nike и сапогами, подчеркивая спортивность нарядов и отсылая к Олимпийским играм. Кроме того на моделях можно заметить портупеи и накладки на грудь, имитирующие защитные пластины.

Особое внимание в коллекции привлекло платье с лебедем на модели Чаикре Максимус, которое чем-то напоминало наряд от Marjan Pejoski, в котором певица Бьорк пришла на церемонию "Оскар" в 2001 году.

"Союз наследия и современности, который – внутри культового стадиона Panathenaic, где проходил показ – представляет собой манифест для тела, которое больше, чем когда-либо, наслаждается свободой движений и без ограничений", – говорится в пресс-релизе модного дома.

Это мероприятие стало одним из первых крупных показов мод, который состоялся после начала пандемии, и на нем снова вернулись первые ряды. Среди гостей были Кара Делевинь, Сьюки Уотерхаус и Аня Тейлор Джой, которые специально прилетели в Афины ради показа.

Ранее Dior подтвердил, что власти Греции дали разрешение на проведение показа в знаковом месте, а также на несколько фотосессий, которые также станут частью презентации. Дом сотрудничал с местными креативщиками и ремесленниками в рамках шоу и на этапе создания коллекции, что стало уже традиционным для Dior.

Мраморный стадион является местом проведения современных Олимпийских игр, церемонии открытия и закрытия которых проходили на этом месте в 1896 году. Первоначально он был построен как ипподром примерно в 330 году до нашей эры.

Это не первый показ Dior, который проходит в знаковой греческой достопримечательности. На фоне Акрополя легендарный дом представил свою коллекцию от кутюр осень/зима 1951 года.