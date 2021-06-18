Маніфест для тіла. Dior представив круїзну колекцію 2022 (фото, відео)

Показ пройшов у знаковому місці Італії — на стадіоні Panathenaic в Афінах.

Французький модний будинок Dior представив нову круїзну колекцію 2022 року, вивівши моделей на арену сучасних Олімпійських ігор — стадіон Panathenaic в Афінах.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Натхненна країною і давньогрецькою міфологією в цілому, Марія Грація Кʼюрі створила колекцію, у якій гарні драпіровані римські сукні отримали сучасне прочитання. Дизайнер доповнила їх масивними біло-золотими кросівками Nike і чобітьми, підкреслюючи спортивність нарядів і відсилаючи до Олімпійських ігор. Крім того, на моделях можна помітити портупеї і накладки на груди, що імітують захисні пластини.

Особливу увагу в колекції привернуло плаття з лебедем на моделі Чаїкрі Максимус, яке чимось нагадувало наряд від Marjan Pejoski, у якому співачка Бʼєрк прийшла на церемонію "Оскар" у 2001 році.

"Союз спадщини і сучасності, який — усередині культового стадіону Panathenaic, де проходив показ — являє собою маніфест для тіла, яке більше, ніж будь-коли, насолоджується свободою рухів і без обмежень", — йдеться в пресрелізі модного будинку.

Цей захід став одним з перших великих показів мод, який відбувся після початку пандемії, і на нього знову повернулися перші ряди. Серед гостей були Кара Делевінь, Сʼюкі Вотергаус і Аня Тейлор Джой, які спеціально прилетіли в Афіни заради показу.

Раніше Dior підтвердив, що влада Греції дала дозвіл на проведення показу в знаковому місці, а також на кілька фотосесій, які також стануть частиною презентації. Будинок співпрацював з місцевими креативниками і ремісниками в рамках шоу і на етапі створення колекції, що стало вже традиційним для Dior.

Мармуровий стадіон є місцем проведення сучасних Олімпійських ігор, церемонії відкриття та закриття яких проходили на цьому місці в 1896 році. Спочатку він був побудований як іподром приблизно в 330 році до нашої ери.

Це не перший показ Dior, який проходить біля знакової грецької пам'ятки. На фоні Акрополя легендарний будинок представив свою колекцію від кутюр осінь/зима 1951 року.