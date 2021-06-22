Куда поехать в Турции: лучшие курорты и главные достопримечательности

С наступлением лета вопрос об отпуске становится приоритетом. В условиях частично закрытых границ и серьезного списка требований по въезду в страны, являющиеся популярными у украинских путешественников, вариантов для поездки остается мало. Туры в Турцию помогут решить эту проблему, в большое количество курортов на побережьях четырех морей, омывающих эту страну, сделают отдых приятным и бодрым.

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Какой вид отдыха выбрать

У многих путешественников часто возникает вопросы о том, когда будут падать цены в Турцию и как выбрать курорт для отдыха в Турции. Нередко даже опытные туристы, уже посещавшие эту страну, оказываются удивлены обилием вариантов отдыха и досуга. Турция может предложить гораздо больше, чем питание по системе «Все включено» и ленивый сон на прогретом ласковым солнцем песке.

Пляжный отдых. И все же подавляющее большинство туристов едут в Турцию за восполнением витамина D и активными водными процедурами. В этой стране можно найти пляжи на любой вкус: от песчаных в Белеке и Сиде до галечных в Бодруме. Местные курорты часто существенно отличаются друг от друга. Можно забронировать тур в Турцию для отдыха на знойном побережье, гулять по пешеходным тропам среди сосновых лесов у подножья гор или любоваться красотами апельсиновых рощ.

Активный отдых. Любители снорклинга, дайвинга и кайтсерфинга оценят богатый мир Средиземного моря. Подводное наблюдение за его обитателями и изучение подводных пещер разнообразят досуг.

Экскурсионные поездки. На территории современной Турции существовали поселения еще за тысячи лет до Рождества Христова. Изучению достопримечательностей можно посвятить не один год: от Голубой мечети и Каппадокии до дворца Топкапы и природных бассейнов Памуккале.

Горнолыжный отдых. Турция славится безопасными трассами, которые пролегают по живописным спускам. Катание доставит истинное удовольствие как опытным спортсменам, так и начинающим лыжникам.

Экстремальный отдых. Любители прыжков с парашютом, ценители адреналиновых видов спорта оценят условия, созданные в местных обучающих центрах и локациях, которые идеально подходят для экстрима. Параглайдинг с видом на живописные ландшафты гарантированно навсегда останется в памяти.

Шопинг. Лучшие курорты для отдыха в Турции удовлетворят самый изысканный вкус любителей прогуляться за покупками. Гиды на месте подберут оптимальный маршрут как для ценителей мировых брендов и поклонников ювелирных украшений, так для туристов, предпочитающих неброские и удобные вещи местного производства.

Лучшие курорты Турции

Эта гостеприимная страна готова украсить отпуск, подарить незабываемые впечатления от романтической поездки или стать здравницей для отдыхающих с детьми семей. При выборе условий для отдыха важно учитывать климат, который может отличаться на разных курортах. Горящие туры в Турцию доступны практически всегда и помогут попасть в одну из элитных гостиниц по сравнительно доступным ценам.

Анталья — одно из наиболее популярных направлений. Развитая инфраструктура курорта привлекает большим выбором отелей, аквапарков, ресторанов, баров и дискотек. Здесь будет комфортно как семейным парам, так и молодежи.

Аланья — привлекает туристов, ценящих комфорт по разумным ценам. Именно этот курорт в числе первых рекомендуют туристам, ищущим где отдохнуть в Турции. Разнообразие чистых пляжей с удобным входом в воду позволит сполна насладиться отдыхом.

Бодрум — излюбленное место встречи молодежи всего мира. Тут можно найти бар на любой вкус, а дискотеки и рестораны попадаются даже на пляже. Отдых здесь больше подойдет шумным компаниям и ценителям активной жизни.

Белек — славится лучшими во всей стране фешенебельными отелями. Считается местной столицей гольфа. Сэкономить на такой поездке удастся только в случае покупки горящей путевки в Турцию.

Даламан — естественный природный ландшафт подарит покой и умиротворение, первозданные пейзажи и цветущие сады позволят расслабиться и на время забыть о суете окружающего мира.

Кемер — идеальный курорт для занятия дайвингом, изучения подводного мира с его обилием обитателей и запоминающимися пещерами. Местные красоты никогда не сотрутся из памяти.

Мармарис — яхтенный центр Турции, окруженный горными массивами и защищенный от ветров. Благодаря этому в Мармарисе не ощущается жара даже во время летнего зноя. Сюда едут как целыми семьями, так и компаниями.

Стамбул — один из городов мира, который необходимо обязательно посетить. На протяжении веков Стамбул был центром притяжения разных культур, влияние которых придало ему неповторимое очарование.

Измир — любители экскурсионного отдыха останутся довольны, купив путевку в Измир. Этот город, обладающий огромной исторической ценностью, часто сравнивают с Троей. Ощущение прикосновения к древности не покидает во время неторопливых прогулок по старинным улицам.

Что посмотреть в первую очередь

Местные достопримечательности известны на весь мир, но доступны абсолютно каждому туристу. Лучшие курорты для отдыха в Турции позволят поближе познакомиться с культурой этого региона и произведут неизгладимое впечатление даже на опытного путешественника.

Каппадокия — уникальный природный заповедник с пещерами, некоторые из которых остаются обитаемыми. Осмотреть большую часть из них предлагается с воздуха на воздушном шаре. Это популярная и доступная услуга в данном регионе.

Памуккале — местные термальные источники и террасы-водоемы из травертина известны всему миру. Посетить эту природную здравницу рекомендуется не только туристам, ищущим новых впечатлений, но и путешественникам, которые хотят повысить жизненный тонус. Собор Святой Софии — святилище, возведенное еще в 532 году, ранее являлось одним из центров мирового Христианства. С падением Константинополя и появлением Стамбула, Айя София не утратила своего религиозного значения. Даже вид этого храмового комплекса способен поразить!

Олюдениз — голубая лагуна и один из местных открыточных пейзажей. Ценители красивых видов будут довольны посещением пляжа с прозрачной бирюзовой водой и нежно-белым песком. Поездку в этот природный заповедник можно забронировать одновременно с покупкой тура в Турцию.

Троя — тот самый древний город, воспетый Гомером. Ахейцы сумели взять его после долгих десятилетий осады лишь благодаря хитрости Одиссея. Сейчас она готова погрузить путешественников в атмосферу античной легенды.

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