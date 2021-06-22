Куди поїхати в Туреччині: кращі курорти і головні визначні пам'ятки

З настанням літа питання про відпустку стає пріоритетом. В умовах частково закритих кордонів і серйозного списку вимог щодо вʼїзду в країни, які є популярними серед українських мандрівників, варіантів для поїздки залишається мало. Тури до Туреччини допоможуть вирішити цю проблему, а велика кількість курортів на узбережжях чотирьох морів, що омивають цю країну, зроблять відпочинок приємним і бадьорим.

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Який вид відпочинку вибрати

У багатьох мандрівників часто виникає питання про те, коли будуть падати ціни в Туреччину і як обрати курорт для відпочинку в Туреччині. Нерідко навіть досвідчені туристи, які вже відвідували цю країну, дивуються великою кількістю варіантів відпочинку і дозвілля. Туреччина може запропонувати набагато більше, ніж харчування за системою «Все включено» і ледачий сон на прогрітому ласкавим сонцем піску.

Пляжний відпочинок. І все ж переважна більшість туристів їдуть в Туреччину за заповненням вітаміну D й активними водними процедурами. У цій країні можна знайти пляжі на будь-який смак: від піщаних у Белеку та Сіде до галькових у Бодрумі. Місцеві курорти часто істотно відрізняються одне від одного. Можна забронювати тур у Туреччину для відпочинку на спекотному узбережжі, гуляти по пішохідних стежках серед соснових лісів біля підніжжя гір або милуватися красотами апельсинових гаїв.

Активний відпочинок. Любителі снорклінга, дайвінгу та кайтсерфінгу оцінять багатий світ Середземного моря. Підводне спостереження за його мешканцями і вивчення підводних печер урізноманітнюють дозвілля.

Екскурсійні поїздки. На території сучасної Туреччини існували поселення ще за тисячі років до Різдва Христового. Вивченню памʼяток можна присвятити не один рік: від Блакитної мечеті та Каппадокії до палацу Топкапи і природних басейнів Памуккале.

Гірськолижний відпочинок. Туреччина славиться безпечними трасами, які пролягають по мальовничих спусках. Катання принесе справжнє задоволення як досвідченим спортсменам, так і лижникам-початківцям.

Екстремальний відпочинок. Любителі стрибків із парашутом, цінителі адреналінових видів спорту оцінять умови, створені в місцевих навчальних центрах і локаціях, які ідеально підходять для екстриму. Параглайдинг із видом на мальовничі ландшафти гарантовано назавжди залишиться в памʼяті.

Шопінг. Кращі курорти для відпочинку в Туреччині задовольнять найвишуканіший смак любителів прогулятися за покупками. Гіди на місці підберуть оптимальний маршрут як для цінителів світових брендів і шанувальників ювелірних прикрас, так для туристів, які віддають перевагу непомітним і зручним речам місцевого виробництва.

Кращі курорти Туреччини

Ця гостинна країна готова прикрасити відпустку, подарувати незабутні враження від романтичної поїздки або стати здравницею для туристів із дітьми сімей. Під час вибору умов для відпочинку важливо враховувати клімат, який може відрізнятися на різних курортах. Гарячі тури в Туреччину доступні практично завжди і допоможуть потрапити в один з елітних готелів за порівняно доступними цінами.

Анталія — один із найбільш популярних напрямків. Розвинена інфраструктура курорту привертає великим вибором готелів, аквапарків, ресторанів, барів і дискотек. Тут буде комфортно як сімейним парам, так і молоді.

Аланія — приваблює туристів, які цінують комфорт за розумними цінами. Саме цей курорт одним із перших рекомендують туристам, які шукають де відпочити в Туреччині. Різноманітність чистих пляжів із зручним входом у воду дозволить сповна насолодитися відпочинком.

Бодрум — улюблене місце зустрічі молоді всього світу. Тут можна знайти бар на будь-який смак, а дискотеки і ресторани трапляються навіть на пляжі. Відпочинок тут більше підійде гучним компаніям і цінителям активного життя.

Белек — славиться кращими у всій країні фешенебельними готелями. Вважається місцевою столицею гольфу. Заощадити на такій поїздці вдасться тільки в разі покупки гарячої путівки в Туреччину.

Даламан — природний ландшафт подарує спокій та умиротворення, первозданні пейзажі й сади, що квітнуть, дозволять розслабитися і на якийсь час забути про метушню навколишнього світу.

Кемер — ідеальний курорт для заняття дайвінгом, вивчення підводного світу з його великою кількістю мешканців і такими печерами, що запамʼятовуються. Місцеві красоти ніколи не зітруться з памʼяті.

Мармарис — яхтовий центр Туреччини, оточений гірськими масивами і захищений від вітрів. Завдяки цьому в Мармарисі не відчувається спека навіть під час літньої спеки. Сюди їдуть як цілими сімʼями, так і компаніями.

Стамбул — одне з міст світу, яке необхідно обовʼязково відвідати. Протягом століть Стамбул був центром тяжіння різних культур, вплив яких додав йому неповторну чарівність.

Ізмір — любителі екскурсійного відпочинку залишаться задоволені, купивши путівку в Ізмір. Це місто, що володіє величезною історичною цінністю, часто порівнюють з Троєю. Відчуття дотику до старовини не покидає під час неквапливих прогулянок старовинними вулицями.

Що подивитися насамперед

Місцеві памʼятки відомі на весь світ, але доступні абсолютно кожному туристу. Кращі курорти для відпочинку в Туреччині дозволять ближче познайомитися з культурою цього регіону та справлять незабутнє враження навіть на досвідченого мандрівника.

Каппадокія — унікальний природний заповідник із печерами, деякі з яких залишаються населеними. Оглянути більшу частину з них пропонується з повітря на повітряній кулі. Це популярна і доступна послуга в цьому регіоні.

Памуккале — місцеві термальні джерела і тераси-водойми з травертину відомі всьому світу. Відвідати цю природну оздоровницю рекомендується не тільки туристам, які шукають нових вражень, а й мандрівникам, які хочуть підвищити життєвий тонус. Собор Святої Софії — святилище, зведене ще в 532 році, раніше було одним із центрів світового Християнства. З падінням Константинополя і появою Стамбула, Айя Софія не втратила свого релігійного значення. Навіть вид цього храмового комплексу здатний вразити!

Олюденіз — блакитна лагуна й один із місцевих пейзажів із листівок. Поціновувачі красивих видів будуть задоволені відвідуванням пляжу з прозорою бірюзовою водою і ніжно-білим піском. Поїздку в цей природний заповідник можна забронювати одночасно з покупкою туру до Туреччини.

Троя — те саме стародавнє місто, оспіване Гомером. Ахейці зуміли взяти його після довгих десятиліть облоги лише завдяки хитрості Одіссея. Зараз вона готова занурити мандрівників в атмосферу античної легенди.

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