"Я слишком ленивая": Сальма Хайек рассказала, как не получила роль Тринити в "Матрице"

Актриса честно призналась, что прошла кастинг, но ее смутили высокие требования к физической форме

54-летняя Сальма Хайек впервые рассказала о том, как пробовалась на роль Тринити в культовой "Матрице" и не получила роль из-за собственной лени. Об этом пишет Just Jared.

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Актриса приняла участие в программе Red Table Talk и ведущий спросил ее, как она познакомилась с Джадой Пинкетт Смит, которая снималась в сиквелах франшизы и исполнила роль Ниобы, капитана корабля "Логос".

Оказалось, что произошло это во время кастинга для первого фильма серии. Сальма претендовала на роль Тринити, однако отказалась, когда поняла, что требования для этой роли она не потянет.

[ + – ] Сальма Хайек [ + – ] Сальма Хайек

"Мы преодолели множество препятствий, экранных тестов и множество прослушиваний, а потом они пригласили постановщиков трюков из Азии. И это было слишком серьезное испытание. Я гибкая, я проворная, но я ленивая. Я никогда не ходила в спортзал", — призналась Сальма.

"Они сказали мне: "Ты должна бежать!"; я спросила: "Куда?", а они сказали: "Вокруг, ты должна бегать", — вспоминала Сальма и призналась, что даже после первого круга начала задыхаться и поняла, что это не для нее.

"А потом вошла Джада. Стройная, сексуальная машина… боже мой, она была так хороша. И мне стало так неловко. Она ведь был в отличной форме, дисциплинирована и на все способна", — рассказала Хайек.

"Я просто посмотрела на эту женщину и подумала про себя: "Вот кем я хочу быть, когда вырасту", — резюмировала Сальма.

Но в итоге, как известно, роль Тринити получила Кэрри-Энн Мосс, а Джаде досталась роль Ниобы. Сальма призналась, что после выхода фильма поняла, что роль Тринити будто специально была создана для Мосс, о чем она ей неоднократно говорила.

[ + – ] Кэрри-Энн Мосс в роли Тринити

[ + – ] Джада Пинкетт Смит в роли Ниобы в фильме "Матрица"

Напомним, первая "Матрица" вышла на экраны в 1999 году и, при бюджете в 63 миллиона долларов, собрал 465 миллионов в прокате. В 2012 году он вошел в Национальный реестр фильмов США и приобрел культовый статус.

Последний фильм трилогии вышел в 2003 году. А сейчас идут съемки четвертого, под названием "Матрица 4". Как и в предыдущих фильмах франшизы главные роли снова исполнят Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс. К роли Ниобы вернется Джада Пинкетт Смит, а прочие детали создатели тщательно скрывают. Съемки проходили в Чикаго и в Германии. А Ривз сообщил, что это будет история любви, а также, что эта часть не будет приквелом.