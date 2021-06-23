"Я дуже лінива": Сальма Гаєк розповіла, як не отримала роль Триніті в "Матриці"

Акторка чесно зізналася, що пройшла кастинг, але її збентежили високі вимоги до фізичної форми.

54-річна Сальма Гаєк вперше розповіла про те, як пробувалася на роль Триніті в культовій "Матриці" й не отримала роль через власну лінь. Про це пише Just Jared.

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Акторка взяла участь у програмі Red Table Talk і ведучий запитав її, як вона познайомилася з Джадою Пінкетт-Сміт, яка знімалася в сиквелах франшизи і зіграла роль Ніобе, капітана корабля "Логос".

Зʼясувалося, що сталося це під час кастингу для першого фільму серії. Сальма претендувала на роль Триніті, однак відмовилася, коли зрозуміла, що вимоги для цієї ролі вона не потягне.

[ + – ] Сальма Гаєк [ + – ] Сальма Гаєк

"Ми подолали безліч перешкод, екранних тестів і безліч прослуховувань, а потім вони запросили постановників трюків з Азії. І це було дуже серйозне випробування. Я гнучка, я моторна, але я лінива. Я ніколи не ходила в спортзал", — зізналася Сальма.

"Вони сказали мені: "Ти повинна бігти!"; я запитала: "Куди?", а вони сказали: "Навколо, ти повинна бігати", — згадувала Сальма і зізналася, що навіть після першого кола почала задихатися і зрозуміла, що це не для неї.

"А потім увійшла Джада. Струнка, сексуальна машина... боже мій, вона була така гарна. І мені стало так ніяково. Адже вона була у відмінній формі, дисциплінована і на все здатна", — розповіла Гаєк.

"Я просто подивилася на цю жінку і подумала про себе: "Ось ким я хочу бути, коли виросту", — резюмувала Сальма.

Але зрештою, як відомо, роль Триніті отримала Керрі-Енн Мосс, а Джаді дісталася роль Ніобе. Сальма зізналася, що після виходу фільму зрозуміла, що роль Триніті ніби спеціально була створена для Мосс, про що вона їй неодноразово говорила.

[ + – ] Керрі-Енн Мосс у ролі Триніті

[ + – ] Джада Пінкетт Сміт у ролі Ніобе у фільмі "Матриця"

Нагадаємо, перша "Матриця" вийшла на екрани в 1999 році й, при бюджеті 63 мільйони доларів, зібрала 465 мільйонів у прокаті. У 2012 році фільм увійшов до Національного реєстру фільмів США і набув культового статусу.

Останній фільм трилогії вийшов у 2003 році. А зараз йдуть зйомки четвертого, під назвою "Матриця 4". Як і в попередніх фільмах франшизи головні ролі знову зіграють Кіану Рівз і Керрі-Енн Мосс. До ролі Ніобе повернеться Джада Пінкетт Сміт, а інші деталі творці ретельно приховують. Зйомки проходили в Чикаго й у Німеччині. А Рівз повідомив, що це буде історія кохання, а також, що ця частина не буде приквелом.