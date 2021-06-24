Тренды лета 2021. Топ-5 образов для жаркой погоды

Выбрали несколько базовых вещей летнего гардероба, без которых просто не обойтись в этом сезоне

Уже несколько дней температура воздуха в Украине просто зашкаливает. Столбик термометра не опускается ниже +30 градусов по Цельсию и жители страны просто изнывают от жары. В такую погоду хочется нежиться на пляже и пить коктейли, но не всегда и не каждому достается такой формат лета. Чаще мы проводим жаркие дни в офисах и на деловых встречах, пусть и не таких продуктивных, как хотелось бы. И не имеем возможности покинуть город, чтобы окунуться в прохладный водоем.

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Словом, перед нами стоит задача выбрать максимально комфортные образы для очень жаркого времени года. И это не так сложно, как может показаться. Мы собрали лучшие летние образы, в которых можно выглядеть не только эффектно и сексуально, но и пережить жару "без потерь".

Оверсайз жакет и узкий топ

[ + – ] Подойдет для вечеринки в знойную погоду

Это идеальное сочетание для любого мероприятия после пяти вечера. Конечно же, надевать бра на деловую встречу — не совсем уместно, но ближе к концу дня сочетание бра и легкого жакета — просто незаменимо. При этом, можно сочетать эти единицы одежды как в едином цветовом решении, так и в контрастных вариантах.

Деловой костюм с шортами

[ + – ] Идеально подойдет для деловой активности в знойную погоду

Пришло время сменить привычный деловой костюм на его симметричную летнюю интерпретацию. К слову, шорты летом 2021 года — одна из самых популярных и разноплановых единиц одежды. Но в случае с костюмом, все-таки лучше выбрать вариант шорт до колена. И, конечно же, это должен быть именно костюм, а не сочетание джинсовых шортов и делового летнего жакета. Иначе можно произвести впечатление ярого последователя стиля гранж, а проще говоря, — не самого опрятного человека. Особенно, если все детали вашего образа не продуманы до мелочей. А в жару +30 может потеряться в модных решениях даже самый заядлый модник.

Словом, самое главное — избежать на деловой встрече пляжного образа — и для этого дизайнеры предложили множество вариантов эффектных летних двоек.

Платье или сарафан

[ + – ] Платье в полоску в городской зной напомнит об отпуске

Пожалуй, самый простой способ выглядеть уместно и стильно — это выбрать несколько трендовых платьев для горячего сезона 2021 года. Этим летом в топе модных тенденций оказались уже привычные платья с флористическим принтом, а также вариации с широкой поперечной полоской. С одной стороны, такое решение сообщает о вашем намерении немедленно нырнуть в море, а с другой — вы точно будете выглядеть максимально одетой.

Кружево

[ + – ] Одежда из кружева - идеальное решение для жаркого лета

Одежда из кружева всегда выглядит аристократично. А в случае с жаркой погодой — еще и очень уместно. Словом, кружевной жакет, платье с элементами кружева или легкие брюки — идеальный выбор для летнего романтического образа. А если говорить о кружеве пастельных тонов, то лучшего варианта одеться на вечеринку в знойную жару — просто не найти!

Топ на тонких бретельках

[ + – ] Базовая вещь летнего гардероба

Эта единица одежды отлично сочетается с жакетом, брюками, юбкой любой длины. Словом, топ на тонких бретельках — настоящий маст хэв летнего гардероба 2021 года. Он точно пригодится для создания образа в любом стиле. Лучше выбрать несколько вариантов в различных цветовых решениях. Таким образом вы сможете их комбинировать с другими единицами одежды и вы не будете выглядеть одинаково изо дня в день.