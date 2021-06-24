Тренди літа 2021. Топ-5 образів для спекотної погоди

Вибрали кілька базових речей літнього гардеробу, без яких просто не обійтися у цьому сезоні

Уже кілька днів температура повітря в Україні просто зашкалює. Стовпчик термометра не опускається нижче +30 градусів за Цельсієм і жителі країни просто знемагають від спеки. У таку погоду хочеться ніжитися на пляжі і пити коктейлі, але не завжди і не кожному дістається такий формат літа. Найчастіше ми проводимо спекотні дні в офісах і на ділових зустрічах, нехай і не таких продуктивних, як хотілося б. І не маємо можливості покинути місто, щоб зануритися в прохолодну водойму.

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Загалом, перед нами стоїть завдання вибрати максимально комфортні образи для дуже спекотної пори року. І це не так складно, як може здатися. Ми зібрали кращі літні образи, в яких можна виглядати не тільки ефектно і сексуально, але і пережити спеку "без втрат".

Оверсайз жакет і вузький топ

[ + – ] Підійде для вечірки в спекотну погоду

Це ідеальне поєднання для будь-якого заходу після п'ятої вечора. Звичайно ж, надягати бра на ділову зустріч — не зовсім доречно, але ближче до кінця дня поєднання бра і легкого жакета — просто незамінне. При цьому, можна поєднувати ці одиниці одягу як в єдиному колірному рішенні, так і в контрастних варіантах.

Діловий костюм з шортами

[ + – ] Ідеально підійде для ділової активності в спекотну погоду

Настав час змінити звичний діловий костюм на його симетричну літню інтерпретацію. До слова, шорти влітку 2021 року — одна з найпопулярніших і різнопланових одиниць одягу. Але у випадку з костюмом, все ж краще вибрати варіант шорт до коліна. І, звичайно ж, це повинен бути саме костюм, а не поєднання джинсових шортів і ділового літнього жакету. Інакше можна справити враження ярого послідовника стилю гранж, а простіше кажучи, — не найбільш охайної людини. Особливо, якщо всі деталі вашого образу не продумані до дрібниць. А в спеку +30 може загубитися в модних рішеннях навіть найзапекліший модник.

Загалом, найголовніше — уникнути на діловій зустрічі пляжного образу — і для цього дизайнери запропонували безліч варіантів ефектних літніх двійок.

Плаття або сарафан

[ + – ] Плаття в смужку в міський спеку нагадає про відпустку

Мабуть, найпростіший спосіб виглядати доречно і стильно — це вибрати кілька трендових суконь для гарячого сезону 2021 року. Цього літа в топі модних тенденцій виявилися вже звичні сукні з флористичним принтом, а також варіації з широкою поперечною смужкою. З одного боку, таке рішення повідомляє про ваш намір негайно пірнути в море, а з іншого — ви точно будете виглядати максимально одягненою.

Мереживо

[ + – ] Одяг з мережива — ідеальне рішення для спекотного літа

Одяг з мережива завжди виглядає аристократично. А у випадку з жаркою погодою — ще й дуже доречно. Загалом, мереживний жакет, сукня з елементами мережива або легкі брюки — ідеальний вибір для літнього романтичного образу. А якщо говорити про мереживо пастельних тонів, то кращого варіанту одягнутися на вечірку в спекотну жару — просто не знайти!

Топ на тонких бретельках

[ + – ] Базова річ літнього гардеробу

Ця одиниця одягу відмінно поєднується з жакетом, брюками, спідницею будь-якої довжини. Загалом, топ на тонких бретельках — справжній маст хев літнього гардеробу 2021 року. Він точно стане у нагоді для створення образу в будь-якому стилі. Краще вибрати кілька варіантів у різних колірних рішеннях. Таким чином ви зможете їх комбінувати з іншими одиницями одягу і ви не будете виглядати однаково день у день.