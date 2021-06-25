Chanel выпустил чехлы для беспроводных наушников AirPods по цене от $1650 (фото)

Чехлы имеют не только практическую, но и эстетическую функцию, поскольку могут быть очень стильным украшением на шею.

Французский модный дом Chanel продемонстрировал, что совершенству и фантазии нет предела, создав чехлы для беспроводных наушников AirPods.

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Два аксессуара изготовлены из полимерного материала бежевого и черного цветов и украшены узнаваемым логотипом бренда в виде двух переплетенных букв С. Их можно носить в качестве подвески на шее, поскольку чехлы снабжены нитью из стеклянных жемчужин.

Еще один чехол сделан из кожи цвета металлик с золотым логотипом на фронтальной модели, и к нему добавлена цепочка.

[ + – ] К чехлу из металлизированной кожи идут цепочка и золотой логотип Фото: Chanel

Есть в коллекции и необычное колье из жемчуга, к концам которого можно крепить наушники, чтобы не прятать их постоянно в чехол или сумку.

[ + – ] Колье, на которое крепятся наушники, практичное и стильное Фото: Chanel

Стоимость новинок для любителей гаджетов весьма впечатляющая. Она стартует от $1650 достигает $2675.

Напомним, в мае этот модный дом представил свою новую круизную коллекцию, устроив показ среди белых известняковых просторов Каррьер-де-Люмьер, бывшего карьера в деревне Ле-Бо-де-Прованс на юге Франции. В ней преобладали платья с широкими лацканами, твидовые костюмы с жилеткой, вязаные накидки, широкие брюки, а также мини-юбки из твида, кожи, отделанные бахромой.