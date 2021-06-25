Chanel випустив чохли для бездротових навушників AirPods за ціною від $ 1650 (фото)

Чохли мають не тільки практичну, але й естетичну функцію, оскільки можуть бути дуже стильною прикрасою на шию.

Французький модний будинок Chanel продемонстрував, що досконалості і фантазії немає меж, створивши чохли для бездротових навушників AirPods.

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Два аксесуари виготовлені з полімерного матеріалу бежевого і чорного кольорів і прикрашені впізнаваним логотипом бренду у вигляді двох переплетених букв С. Їх можна носити як підвіски на шиї, оскільки чохли забезпечені ниткою зі скляних перлин.

Ще один чохол зроблений з шкіри кольору металік із золотим логотипом на фронтальній моделі, і до нього додано ланцюжок.

[ + – ] До чохла з металізованої шкіри йдуть ланцюжок і золотий логотип Фото: Chanel

Є в колекції і незвичайне кольє з перлів, до кінців якого можна кріпити навушники, щоб не ховати їх постійно в чохол чи сумку.

[ + – ] Кольє, на яке кріпляться навушники, практичне і стильне Фото: Chanel

Вартість новинок для любителів гаджетів досить приголомшлива. Вона стартує від $ 1650. Досягає $ 2675.

Нагадаємо, у травні цей модний будинок представив свою нову круїзну колекцію, влаштувавши показ серед білих вапнякових пристроїв Каррʼєр-де-Люм'єр, колишнього кар'єру в селі Ле-Бо-де-Прованс на півдні Франції. У ній переважали сукні з широкими лацканами, твідові костюми з жилеткою, в'язані накидки, широкі штани, а також міні-спідниці з твіду, шкіри, оброблені бахромою.