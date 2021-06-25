Смеющаяся лошадь затмила беременную хозяйку на фотосессии и стала звездой Сети (фото)

По словам фотографа, она в шутку попросила лошадь улыбнуться. Та поняла ее слова слишком буквально.

Аманда Экштейн и Фил Вернер из Цинциннати, штат Огайо (США) решили сделать фотосессию, чтобы запечатлеть Аманду на последних сроках беременности, однако звездами фотосессии стали не они, а лошадь, которая оказалась рядом. Фотограф Кристен Саффиро опубликовала на своей странице в Facebook кадры со съемок, а спустя несколько недель на них обратили внимание мировые СМИ, в том числе Daily Mail. Сейчас под постом девушки 139 тысяч лайков и более 13 тысяч комментариев. А причина такого успеха – упомянутая выше лошадь по кличке Бакшот.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Изначально пара должна была позировать с десятилетней дочерью Фила Авой, но она не смогла присутствовать, поэтому супруги решили фотографироваться с лошадьми. По словам Кристен, любящий внимание Бакшот начал корчить смешные гримасы на камеру. Фотограф как бы в шутку попросила лошадь улыбнуться, и та ухмыльнулась, что вызвало смех присутствующих. Чем больше со смеху угорали участники фотосессии, тем больше животное входило в раж.

Фото: Photography By Kristen/Facebook

Снимки стали вирусными после того, как Кристен обнародовала их в Сети, и многие пользователи отметили, что они будут прекрасным воспоминанием, которым Аманда и Фил смогут поделиться со своим ребенком в будущем.

"Лучшие фотографии, которые я когда-либо видел. Вы очень удачливые родители, и я знаю, что ваш ребенок будет очень любим и счастлив, если у вас есть лошадь, которую он любит", "Это не фотографии. Эти воспоминания созданы для того, чтобы их можно было запечатлеть на фотографиях, чтобы рассказать своему ребенку. Я люблю это. Заставили меня смеяться. Прекрасная работа", "Это потрясающе. Столько любви в фотографиях. Поздравление семье, в том числе четвероногим", "Я думаю, вы выиграли лотерею фотографов! Поздравляю, классные картинки", – пишут в комментариях.

Ранее мы писали о том, что собака непонятной породы прославилась в Сети из-за своей необычной внешности.