Кінь, який сміється, затьмарив вагітну господиню на фотосесії та став зіркою мережі (фото)

За словами фотографки, вона жартома попросила коня посміхнутися. Той зрозумів її слова занадто буквально.

Аманда Екштейн і Філ Вернер із Цинциннаті, штат Огайо (США) вирішили зробити фотосесію, щоб сфотографувати Аманду на останніх термінах вагітності, проте зірками фотосесії стали не вони, а кінь, який опинився поруч. Фотографка Крістен Саффіра опублікувала на своїй сторінці у Facebook кадри зі зйомок, а через кілька тижнів на них звернули увагу світові ЗМІ, зокрема Daily Mail. Зараз під дописом дівчини 139 тисяч лайків і понад 13 тисяч коментарів. А причина такого успіху — згаданий вище кінь на прізвисько Бакшот.

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Спочатку пара повинна була позувати з десятирічною дочкою Філа Авою, але вона не змогла бути присутньою, тому подружжя вирішило фотографуватися з кіньми. За словами Крістен, Бакшот, який любить увагу, почав кривлятися на камеру. Фотографка ніби жартома попросила коня посміхнутися, і той посміхнувся, що викликало сміх присутніх. Чим більше сміялися учасники фотосесії, тим більше тварина входила в раж.

Фото: Photography By Kristen/Facebook

Знімки стали вірусними після того, як Крістен оприлюднила їх у мережі, і багато користувачів зазначили, що вони будуть прекрасним спогадом, яким Аманда та Філ зможуть поділитися зі своєю дитиною в майбутньому.

"Кращі фотографії, які я коли-небудь бачив. Ви дуже щасливі батьки, і я знаю, що ваша дитина буде дуже кохана й щаслива, якщо у вас є кінь, якого вона любить", "Це не фотографії. Ці спогади створені для того, щоб їх можна було зафіксувати на фотографіях, щоб розповісти своїй дитині. Я люблю це. Змусили мене сміятися. Прекрасна робота", "Це приголомшливо. Стільки любові у фотографіях. Вітання сімʼї, зокрема чотириногим", "Я думаю, ви виграли лотерею фотографів! Вітаю, класні картинки", — пишуть в коментарях.

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