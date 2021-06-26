Кто придумывает моду. Есть ли у фэшн-индустрии свои серые кардиналы или "власть" принадлежит народу?

Вокруг понятия "мода" и модной индустрии существует множество мифов, большинство из которых уже устарели или вовсе не соответствовали действительности. Самый главный из них — моду придумывают. Стилист Анна Пономаренко предлагает: давайте разберемся "кто эти люди" (с) и зачем им это надо.

Кто же эти серые кардиналы, формирующие модную повестку дня? Дизайнеры, маркетологи модных империй, инфлюэнсеры? Нет, они не первое звено в этой цепи. Ответ достаточно прост — моду создаем мы с вами. Наши покупательские настроения, запросы, потребности и интересы влияют на то, что предлагают бренды.

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Мода — это отражение социально-экономических процессов, происходящих в обществе. Некоторые из них более очевидны, некоторые — менее. Минутка истории, для обретения ясности.

До 1914 года, начала Первой мировой войны, женщины носили корсеты и длинные юбки, поскольку этого требовали правила приличия того времени. Когда мужчины ушли на фронт, их работу пришлось выполнять тем, кто остался. В корсете было неудобно работать у станка и этот предмет гардероба очень быстро оказался ненужным. Вместе с отставкой корсетов изменились фасоны платьев: силуэт стал прямым, а длина юбок укоротилась.

[ + – ] Мода послевоенной Европы [ + – ] Мода послевоенной Европы [ + – ] Мода послевоенной Европы

После Второй мировой войны в Европе возник дефицит мужчин и, чтобы обеспечить себе будущее (то есть выйти замуж, тогда, напомню, это были синонимы), женщины стали одеваться максимально женственно и сексуально: пышные юбки, тонкая талия, конусные бюстгальтеры, создающие "убийственную" грудь. Этот период для многих людей так и остался эталоном женственности, несмотря на то, что это было одно из максимальных проявлений сексуальности в истории моды.

Сегодня главные тренды в модном мире — это экологичность, slow fashion, агендерность, винтаж и вторичная переработка, комфорт и функциональность.

В 2014 году в Украине, после Революції гідності, возник тренд на самоидентичность и украинский продукт. Поэтому стали очень популярны не только локальные бренды, но и отличительные знаки: элементы вышивки, трезубцы, флаги и другие символы нации.

С началом пандемии мода также отреагировала мгновенно: пижамы и спортивные костюмы стали самой популярной одеждой в 2020-м.

Это самые яркие примеры реакций индустрии моды на исторические события. А вот тренд на оверсайз появился как ответ гламуру 2000-х, после которого был необходим отдых и простота. Также этот тренд совпал с новой волной феминизма, при которой женщины поняли, что сексуальной можно быть и в худи.

[ + – ] На смену гламуру 2000-х был необходим отдых и простота Фото: pexels.com

Изучением этих социальных процессов занимаются тренд-бюро — компании, специализирующиеся на прогнозировании. Они анализируют массивы данных из разных сфер человеческой деятельности: искусства, политики, экономики и т.д. По результатам исследований формируют тренды на год, два, три и даже на 25 лет вперед.

Ежегодно бюро выпускают специальные гайды по трендам для модной индустрии, бьюти сферы, дизайна интерьеров, архитектуры, фотографии. Цена этих материалов высока, поэтому позволить их себе могут в основном крупные компании.

В 2014 году в Украине, после Революції гідності, возник тренд на самоидентичность и украинский продукт

Гайды внимательно изучают производители тканей и фурнитуры для модной индустрии и, конечно же, креативные директоры модных домов. Только на этом этапе они решают как воплотить в одежде идеи, которые витают в воздухе, переосмыслить тренды и сделать их такими, какими они будут интересны для покупателей. Приживется тренд или нет решают в конечном счете кастомеры, то есть мы с вами.

Сегодня главные тренды в модном мире — это экологичность, slow fashion, агендерность, винтаж и вторичная переработка, комфорт и функциональность.

Каждый из них — результат глобальных изменений и новых настроений по всему миру. После гонки за успешным успехом последнего десятилетия, человечеству хочется замедления, чистоты и спокойствия. На первый план выходят вопросы самоидентичности человека, влияния на окружающую среду и жизни в новых обстоятельствах. Пандемия только ускорила эти процессы и ее влияние на нас будет ощущаться еще долго, в плане моды в том числе.

[ + – ] Сексуальной можно быть и в худи Фото: ohueno.com

Разумеется, в каждом регионе есть свои микротренды, которые влияют на конкретную группу людей или нацию. Например, вещи украинского бренда "OHUENO" — это локальный тренд. А вот городские пижамы и платья бренда "Sleeper" вышли на международный рынок и поддерживают мировую тенденцию под названием "коттеджкор", то есть стремление к слиянию с природой и медлительность загородного образа жизни.

[ + – ] Микротренды влияют на конкретную группу людей Фото: Chelsi Peter from Pexels

Говоря о моде и новых тенденциях, стоит учитывать еще один важный нюанс. Когда появляется тренд, он по-разному воспринимается обществом. Первыми его подхватывает меньшинство и когда они уже успели относить все трендовые вещи, он приходит к следующей группе — тем, кто адаптируется к изменениям медленнее. Поэтому если вас злит какой-то тренд, это значит что вы еще не готовы его воспринимать.