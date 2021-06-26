Хто вигадує моду. Чи є у фешн-індустрії свої сірі кардинали, чи "влада" належить народу?

Навколо поняття "мода" і модної індустрії існує безліч міфів, більшість з яких вже застаріли або зовсім не відповідали дійсності. Найголовніший з них — моду придумують. Стиліст Анна Пономаренко пропонує: давайте розберемося "хто ці люди" (с) і навіщо їм це треба.

Хто ж ці сірі кардинали, які формують модний порядок денний? Дизайнери, маркетологи модних імперій, інфлюенсери? Ні, вони не перша ланка в цьому ланцюгу. Відповідь досить проста — моду створюємо ми з вами. Наші купівельні настрої, запити, потреби та інтереси впливають на те, що пропонують бренди.

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Мода — це відображення соціально-економічних процесів, що відбуваються в суспільстві. Деякі з них більш очевидні, деякі — менш. Хвилинка історії, для здобуття ясності.

До 1914 року, початку Першої світової війни, жінки носили корсети і довгі спідниці, оскільки цього вимагали правила пристойності того часу. Коли чоловіки пішли на фронт, їх роботу довелося виконувати тим, хто залишився. У корсеті було незручно працювати біля верстата і цей предмет гардероба дуже швидко виявився непотрібним. Разом з відставкою корсетів змінилися фасони суконь: силует став прямим, а довжина спідниць укоротилася.

[ + – ] Мода післявоєнної Європи [ + – ] Мода післявоєнної Європи [ + – ] Мода післявоєнної Європи

Після Другої світової війни в Європі виник дефіцит чоловіків і, щоб забезпечити собі майбутнє (тобто вийти заміж, тоді, нагадаю, це були синоніми), жінки стали одягатися максимально жіночно і сексуально: пишні спідниці, тонка талія, конусні бюстгальтери, що створюють "вбивчі" груди. Цей період для багатьох людей так і залишився еталоном жіночності, незважаючи на те, що це був один з максимальних проявів сексуальності в історії моди.

Сьогодні головні тренди в модному світі — це екологічність, slow fashion, агендерність, вінтаж та вторинна переробка, комфорт і функціональність.

У 2014 році в Україні, після Революції гідності, виник тренд на самоідентичність та український продукт. Тому стали дуже популярні не тільки локальні бренди, але і відмітні знаки: елементи вишивки, тризуби, прапори та інші символи нації.

З початком пандемії мода також відреагувала миттєво: піжами і спортивні костюми стали найпопулярнішим одягом у 2020-му.

Це найяскравіші приклади реакцій індустрії моди на історичні події. А ось тренд на оверсайз з'явився як відповідь гламуру 2000-х, після якого був необхідний відпочинок і простота. Також цей тренд збігся з новою хвилею фемінізму, при якій жінки зрозуміли, що сексуальною можна бути і в худі.

[ + – ] На зміну гламуру 2000-х знадобився відпочинок і простота Фото: pexels.com

Вивченням цих соціальних процесів займаються тренд-бюро — компанії, що спеціалізуються на прогнозуванні. Вони аналізують масиви даних з різних сфер людської діяльності: мистецтва, політики, економіки і т.д. За результатами досліджень формують тренди на рік, два, три і навіть на 25 років вперед.

Щорічно бюро випускають спеціальні гайди по трендам для модної індустрії, б'юті сфери, дизайну інтер'єрів, архітектури, фотографії. Ціна цих матеріалів висока, тому дозволити їх собі можуть переважно великі компанії.

У 2014 році в Україні, після Революції гідності, виник тренд на самоідентичність та український продукт

Гайди уважно вивчають виробники тканин і фурнітури для модної індустрії і, звичайно ж, креативні директори модних будинків. Тільки на цьому етапі вони вирішують як втілити в одязі ідеї, які витають у повітрі, переосмислити тренди і зробити їх такими, якими вони будуть цікаві для покупців. Чи приживеться тренд, чи ні, вирішують у підсумку кастомери, тобто ми з вами.

Сьогодні головні тренди в модному світі — це екологічність, slow fashion, агендерність, вінтаж та вторинна переробка, комфорт і функціональність.

Кожен з них — результат глобальних змін і нових настроїв по всьому світу. Після гонки за успішним успіхом останнього десятиліття, людству хочеться уповільнення, чистоти і спокою. На перший план виходять питання самоідентичності людини, впливу на навколишнє середовище і життя в нових обставинах. Пандемія тільки прискорила ці процеси і її вплив на нас буде відчуватися ще довго, і у плані моди зокрема.

[ + – ] Сексуальною можна бути і в худі Фото: ohueno.com

Зрозуміло, в кожному регіоні є свої мікротренди, які впливають на конкретну групу людей або націю. Наприклад, речі українського бренду "OHUENO" — це локальний тренд. А ось міські піжами і сукні бренду "Sleeper" вийшли на міжнародний ринок і підтримують світову тенденцію під назвою "коттеджкор", тобто прагнення до злиття з природою і повільність заміського способу життя.

[ + – ] Мікротренди впливають на конкретну групу людей Фото: Chelsi Peter from Pexels

Говорячи про моду та нові тенденції, варто враховувати ще один важливий нюанс. Коли з'являється тренд, він по-різному сприймається суспільством. Першим його підхоплює меншість і коли вона вже встигла відносити всі трендові речі, він приходить до наступної групи — тих, хто адаптується до змін повільніше. Тому якщо вас дратує якийсь тренд, це означає що ви ще не готові його сприймати.