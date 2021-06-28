Разделы
Материалы
Стиль жизни

Горький апельсин и глубокий зеленый. Самые модные цвета лета 2021

Лидия Новоселецкая
41
нежно-розовый 2021
Фото: Freepik | Нежно-розовый оттенок часто превалирует в летних коллекциях

Определялись с самыми модными оттенками летнего сезона 2021.

Лето 2021 года явило немало цветовых решений, о которых раньше мы и мечтать не могли. На смену модным в прошлом летнем сезоне геометрическим принтам пришли однотонные оттенки классических цветов. Причем каждый из них встречается в природе, отчего летний образ 2021 может стать настоящей коллаборацией моды и цвета.

Конечно же, сочетать топовые цветовые решения с любимыми принтами никто не запрещает, да и разнообразию в этом сезоне уделено немало внимания. Применить фантазию в выборе летней одежды определенно необходимо — возможно, даже с большим усердием, чем в минувшем сезоне 2020.

Небесно-голубой

Мы и так очень любим этот цвет, ведь он идеально подходит как скандинавским блондинкам, так и жгучим брюнеткам. Однако летом 2021 года небесно-голубой оттенок синего появился почти во всех летних коллекциях ведущих мировых дизайнеров. При этом актуален не только чистый оттенок, но мелкая бело-голубая полоска, которая идеально применима для летних плfтьев, рубашек и блуз.

Небесно-голубой 2021
Небесно-голубой подходит девушкам любого типа

К слову, темно-голубой и насыщенно синий оттенки цвета тоже актуальны: их можно сочетать с небесно-голубым в одном образе или носить в сочетании с другими модными цветами сезона.

Глубокий зеленый

Цвет зеленый 2021
Зеленый цвет - модный летний хит 2021

Этот цвет мы видим в инстаграме признанных модниц, а также на стритстайл-отчетах знаменитостей. Все оттенки зеленого блистают на модных ивентах и красных дорожках с момента наступления весны и лета. Мы вольны собирать образы почти из всех оттенков зеленого — от цвета молодой травы до насыщенного изумрудного. При этом даже маленькая деталь образа в зеленом цвете добавит модному решению "трендовости".

"Лимонное безе"

Светло-желтый 2021
Лимонно-желтый эффектно выглядит в случае с костюмами-двойками

Их всех популярных цветов для мороженого и других десертов уверенно выигрывает светло-лимонный оттенок желтого. Он идеально подойдет как для классических образов — костюмов-двоек, прямых брюк и жакетов оверсайз, так и для сарафана, актуального на пляже или при прогулке в знойную погоду. Особенно эффектно в этом цветовом решении будут смотреться расслабленные летние платья.

Горький апельсин

Оранжевый глубокий 2021
Этот цвет уверенно претендует на популярность осенью 2021 года

Терракотовый или просто насыщенный оранжевый оттенок наиболее эффектно смотрится в случаях с платьями с геометрическими линиями и костюмами-двойками. Кроме того, инстаграмы знаменитостей буквально пестрят поясами, обувью и другими аксессуарами глубокого оранжевого цвета. А если вы колеблетесь и не знаете, что приобрести в первую очередь — вам точно подойдут оранжевые мюли на маленьких тонких каблуках.

"Розовое безе"

Светло-розовый 2021
Оттенок "розового безе" часто появляется в летних коллекциях

Вообще, нежно-розовый оттенок часто превалирует в летних коллекциях и его очередное появление на модных подиумах не вызвало удивления, ведь присутствие розового — вполне ожидаемое явление. Но в этом сезоне он максимально созвучен с тональностью лимонного желтого. Образы, созданные с участием этих двух цветов, будут наиболее удачными и отвечать запросам топовых трендовых решений.