Горький апельсин и глубокий зеленый. Самые модные цвета лета 2021

Определялись с самыми модными оттенками летнего сезона 2021.

Лето 2021 года явило немало цветовых решений, о которых раньше мы и мечтать не могли. На смену модным в прошлом летнем сезоне геометрическим принтам пришли однотонные оттенки классических цветов. Причем каждый из них встречается в природе, отчего летний образ 2021 может стать настоящей коллаборацией моды и цвета.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Конечно же, сочетать топовые цветовые решения с любимыми принтами никто не запрещает, да и разнообразию в этом сезоне уделено немало внимания. Применить фантазию в выборе летней одежды определенно необходимо — возможно, даже с большим усердием, чем в минувшем сезоне 2020.

Небесно-голубой

Мы и так очень любим этот цвет, ведь он идеально подходит как скандинавским блондинкам, так и жгучим брюнеткам. Однако летом 2021 года небесно-голубой оттенок синего появился почти во всех летних коллекциях ведущих мировых дизайнеров. При этом актуален не только чистый оттенок, но мелкая бело-голубая полоска, которая идеально применима для летних плfтьев, рубашек и блуз.

[ + – ] Небесно-голубой подходит девушкам любого типа

К слову, темно-голубой и насыщенно синий оттенки цвета тоже актуальны: их можно сочетать с небесно-голубым в одном образе или носить в сочетании с другими модными цветами сезона.

Глубокий зеленый

[ + – ] Зеленый цвет - модный летний хит 2021

Этот цвет мы видим в инстаграме признанных модниц, а также на стритстайл-отчетах знаменитостей. Все оттенки зеленого блистают на модных ивентах и красных дорожках с момента наступления весны и лета. Мы вольны собирать образы почти из всех оттенков зеленого — от цвета молодой травы до насыщенного изумрудного. При этом даже маленькая деталь образа в зеленом цвете добавит модному решению "трендовости".

"Лимонное безе"

[ + – ] Лимонно-желтый эффектно выглядит в случае с костюмами-двойками

Их всех популярных цветов для мороженого и других десертов уверенно выигрывает светло-лимонный оттенок желтого. Он идеально подойдет как для классических образов — костюмов-двоек, прямых брюк и жакетов оверсайз, так и для сарафана, актуального на пляже или при прогулке в знойную погоду. Особенно эффектно в этом цветовом решении будут смотреться расслабленные летние платья.

Горький апельсин

[ + – ] Этот цвет уверенно претендует на популярность осенью 2021 года

Терракотовый или просто насыщенный оранжевый оттенок наиболее эффектно смотрится в случаях с платьями с геометрическими линиями и костюмами-двойками. Кроме того, инстаграмы знаменитостей буквально пестрят поясами, обувью и другими аксессуарами глубокого оранжевого цвета. А если вы колеблетесь и не знаете, что приобрести в первую очередь — вам точно подойдут оранжевые мюли на маленьких тонких каблуках.

"Розовое безе"

[ + – ] Оттенок "розового безе" часто появляется в летних коллекциях

Вообще, нежно-розовый оттенок часто превалирует в летних коллекциях и его очередное появление на модных подиумах не вызвало удивления, ведь присутствие розового — вполне ожидаемое явление. Но в этом сезоне он максимально созвучен с тональностью лимонного желтого. Образы, созданные с участием этих двух цветов, будут наиболее удачными и отвечать запросам топовых трендовых решений.