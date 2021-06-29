Тренди літа. Наймодніші кольори сезону 2021

Визначалися з наймоднішими відтінками літнього сезону 2021.

Літо 2021 року подарувало чимало колірних рішень, про які раніше ми й мріяти не могли. На зміну модним у минулому літньому сезоні геометричним принтами прийшли однотонні відтінки класичних кольорів. Причому кожен із них зустрічається в природі, тому літній образ 2021 може стати справжньою колаборацією моди і кольору.

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Звичайно ж, поєднувати топові колірні рішення з улюбленими принтами ніхто не забороняє, та й різноманітності в цьому сезоні приділено чимало уваги. Застосувати фантазію під час вибору літнього одягу безумовно необхідно — можливо, навіть з більшою ретельністю, ніж у минулому сезоні 2020.

Небесно-блакитний

Ми і так дуже любимо цей колір, адже він ідеально підходить як скандинавським блондинкам, так і пекучим брюнеткам. Однак влітку 2021 року небесно-блакитний відтінок синього з'явився майже у всіх літніх колекціях провідних світових дизайнерів. При цьому актуальний не тільки чистий відтінок, але дрібна біло-блакитна смужка, яка ідеально застосовна для літніх суконь, сорочок і блуз.

[ + – ] Небесно-блакитний підходить дівчатам будь-якого типу

До речі, темно-блакитний і насичено синій відтінки кольору теж актуальні: їх можна поєднувати з небесно-блакитним в одному образі або носити в поєднанні з іншими модними кольорами сезону.

Глибокий зелений

[ + – ] Зелений колір — модний літній хіт 2021

Цей колір ми бачимо в інстаграмі визнаних модниць, а також на стрітстайл-звітах знаменитостей. Усі відтінки зеленого блищать на модних івентах і червоних доріжках із моменту настання весни і літа. Ми вільні збирати образи майже з усіх відтінків зеленого — від кольору молодої трави до насиченого смарагдового. При цьому навіть маленька деталь образу в зеленому кольорі додасть модному рішенням "трендовості".

"Лимонне безе"

[ + – ] Лимонно-жовтий ефектно виглядає у випадку з костюмами-двійками

З усіх популярних кольорів для морозива та інших десертів впевнено виграє світло-лимонний відтінок жовтого. Він ідеально підійде як для класичних образів — костюмів-двійок, прямих брюк і жакетів оверсайз, так і для сарафана, актуального на пляжі або для прогулянки в спекотну погоду. Особливо ефектно в цьому колірному рішенні виглядатимуть розслаблені літні сукні.

Гіркий апельсин

[ + – ] Цей колір впевнено претендує на популярність восени 2021 року

Теракотовий або просто насичений помаранчевий відтінок найбільш ефектно виглядає у випадках із сукнями з геометричними лініями і костюмами-двійками. Крім того, інстаграми знаменитостей буквально рясніють поясами, взуттям та іншими аксесуарами глибокого помаранчевого кольору. А якщо ви вагаєтесь і не знаєте, що придбати насамперед — вам точно підійдуть помаранчеві мюлі на маленьких тонких підборах.

"Рожеве безе"

[ + – ] Відтінок "рожевого безе" часто з'являється у літніх колекціях

Взагалі, ніжно-рожевий відтінок часто превалює в літніх колекціях і його чергова поява на модних подіумах не викликала здивування, адже присутність рожевого — цілком очікуване явище. Але в цьому сезоні він максимально співзвучний з тональністю лимонного жовтого. Образи, створені за участю цих двох кольорів, будуть найбільш вдалими і відповідатимуть запитам топових трендових рішень.