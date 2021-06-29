Отец будущего малыша – ее муж, рэпер Offset

Рэперша и певица Карди Би объявила, что ждет второго ребенка. Она опубликовала фото с заметно округлившимся животом и без одежды в Instagram.

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Певица не стала рассказывать, на каком сроке беременности находится, пол будущего ребенка пока также неизвестен. Она лаконично подписала снимок цифрой "2".

Затем она запостила еще несколько снимков, в том числе и со своей дочерью Калчер. Карди Би написала, что ее дети наверняка будут сильно любить друг друга и "много спорить, потому что между ними три года разницы".

[ + – ] Карди Би с мужем [ + – ] Карди Би с дочерью

А ее муж запостил снимок певицы на сцене в специальном наряде, который открывает ее округлившийся живот.

Напомним, Карди Би и Offset поженились на тайной вечеринке в 2017 году, а через год у пары появился первенец — дочь Калчер. После 14 месяцев брака певица обвинила своего мужа в измене и заявила, что они больше не вместе. 4 декабря 2018 года пара объявила о расставании.

[ + – ] Все фото: Instagram iamcardib

Долгое время рэпер пытался разными способами вернуть доверие Карди. Так, однажды он прервал выступление певицы и выкатил на сцену три стенда с розами и надписью "Прими меня обратно, Карди", но рэперша оказалась непреклонной.

Позже пара помирилась к началу февраля 2019 года. Однако в сентябре 2020 года Карди подала на развод со своим мужем, заявив, что она "устала от споров". Но вскоре снова сообщила о том, что они сошлись и "очень счастливы вместе".