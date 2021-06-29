Батько майбутнього малюка — її чоловік, репер Offset.

Реперка та співачка Карді Бі оголосила, що чекає на другу дитину. Вона опублікувала фото з помітно округлим животом і без одягу в Instagram.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Співачка вирішила не розповідати, на якому терміні вагітності знаходиться, стать майбутньої дитини поки також невідома. Вона лаконічно підписала знімок цифрою "2".

Потім вона запостила ще кілька знімків, зокрема й зі своєю дочкою Калчер. Карді Бі написала, що її діти напевно сильно любитимуть одне одного і "багато сперечатимуться, тому що між ними три роки різниці".

[ + – ] Карді Бі з чоловіком [ + – ] Карді Бі з дочкою

А її чоловік запостив знімок співачки на сцені в спеціальному вбранні, який відкриває її кругленький живіт.

Нагадаємо, Карді Бі й Offset одружилися на таємній вечірці в 2017 році, а через рік у пари з'явився первісток — донька Калчер. Після 14 місяців шлюбу співачка звинуватила свого чоловіка в зраді та заявила, що вони більше не разом. 4 грудня 2018 року пара оголосила про розставання.

[ + – ] Усі фото: Instagram iamcardib

Довгий час репер намагався різними способами повернути довіру Карді. Так, одного разу він перервав виступ співачки і викотив на сцену три стенди з трояндами і написом "Прийми мене назад, Карді", але реперка виявилася непохитною.

Пізніше пара помирилася до початку лютого 2019 року. Однак у вересні 2020 року Карді подала на розлучення зі своїм чоловіком, заявивши, що вона "втомилася від суперечок". Але незабаром знову повідомила про те, що вони зійшлися і "дуже щасливі разом".