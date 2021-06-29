Співачка Карді Бі оголосила, що чекає на другу дитину
Батько майбутнього малюка — її чоловік, репер Offset.
Реперка та співачка Карді Бі оголосила, що чекає на другу дитину. Вона опублікувала фото з помітно округлим животом і без одягу в Instagram.
Співачка вирішила не розповідати, на якому терміні вагітності знаходиться, стать майбутньої дитини поки також невідома. Вона лаконічно підписала знімок цифрою "2".
Потім вона запостила ще кілька знімків, зокрема й зі своєю дочкою Калчер. Карді Бі написала, що її діти напевно сильно любитимуть одне одного і "багато сперечатимуться, тому що між ними три роки різниці".
А її чоловік запостив знімок співачки на сцені в спеціальному вбранні, який відкриває її кругленький живіт.
Нагадаємо, Карді Бі й Offset одружилися на таємній вечірці в 2017 році, а через рік у пари з'явився первісток — донька Калчер. Після 14 місяців шлюбу співачка звинуватила свого чоловіка в зраді та заявила, що вони більше не разом. 4 грудня 2018 року пара оголосила про розставання.
Довгий час репер намагався різними способами повернути довіру Карді. Так, одного разу він перервав виступ співачки і викотив на сцену три стенди з трояндами і написом "Прийми мене назад, Карді", але реперка виявилася непохитною.
Пізніше пара помирилася до початку лютого 2019 року. Однак у вересні 2020 року Карді подала на розлучення зі своїм чоловіком, заявивши, що вона "втомилася від суперечок". Але незабаром знову повідомила про те, що вони зійшлися і "дуже щасливі разом".