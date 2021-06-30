Марк Джейкобс показал, как выглядит счастье, в новой коллекции осень-зима - 2021

Коллекция потрясает воображения объемами и цветами, однако она точно придется по вкусу тем, кто ценит одежду с приставкой экстра- и практичность.

Американский дизайнер Марк Джейкобс после 17 месяцев творческого перерыва, связанного с пандемией, наконец порадовал полноценной коллекцией осень-зима — 2021/2022. В ней автор воплотил все свои самые смелые замыслы и в очередной раз доказал, что знает толк в том, как эпатировать публику, создавая при этом вполне практичные вещи.

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Время пандемии стало для дизайнера периодом переосмысления и поиска новых подходов. По словам самого Джейкобса, во время вынужденного тайм-аута он думал о том, каким видит будущее своего бренда, пытался понять, что заслуживает продолжения, а что уже себя отжило. Результат своих размышлений он представил почти через полтора года и не разочаровал тех, кто с нетерпением ждал этого события.

Марк, известный своим тонким умением каждый раз передавать в коллекции дух времени, поэтому его новая линейка создана для модников, соскучившимся по ярким образам с приставкой экстра, но привыкших к комфорту. Она названа Happiness (в переводе с английского "счастье").

На показе, проходившем в Нью-Йоркской публичной библиотеке, модели дефилировали в нарядах, которые не имели совершенно ничего общего с минималистичной коллекцией дизайнера сезона осень-зима 2020. Гиперобъемные пуховики, многослойные total-look, кричащие монограммы, невероятных размеров капюшоны-коконы, юбки-миди и платья-кольчуги из крупных перламутровых дисков с широкими штанами для дополнительного объема, трикотажные костюмы-двойки, которые всем так полюбились во время самоизоляции, платья-пуховики в викторианском стиле и огромные шарфы и горжетки из искусственного меха – вещи, которые не могут не обратить на себя внимание.

При этом огромные объемы только на первый взгляд кажутся преувеличением для пущего эффекта. На самом же деле в коллекции выверена каждая деталь.

Не остался Джейкобс в стороне и от модных трендов в обуви, выведя моделей на показ в туфлях и ботинках на огромной платформе. Она не только смотрится впечатляюще, но и служит способом как бы возвыситься над опасным миром и обрести дополнительную безопасность.

Что касается покупки вещей из новой коллекции, то сделать это можно будет только в универмаге Bergdorf Goodman, эксклюзивного ритейл-партнера Марка Джейкобса. В фирменных магазинах бренда доступны лишь демократичная линия The Marc Jacobs и полисексуальная Heaven, причем на создание последней Джейкобс вдохновился осенью прошлого года.