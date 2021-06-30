"Чудо-женщина" Галь Гадот показала новорожденную дочь (фото)

Девочку назвали Даниэлой, и она стала третьим ребенком актрисы и ее супруга, израильского бизнесмена Ярона Варсано.

36-летняя израильская модель и звезда таких супергеройских фильмов как "Чудо-женщина", "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости", "Лига справедливости" Галь Гадот в третий раз стала мамой.

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О рождении дочери Даниэлы она сообщила в Instagram, опубликовав снимок, на котором позирует с мужем Яроном, старшими дочерьми,9-летней Альмой и 4-летней Майи, и новорожденной девочкой.

[ + – ] Галь Гадот со всей своей семьей Фото: Gal Gadot/Instagram

"Моя милая семья. Трудно быть более благодарной и счастливой (и уставшей). Мы все так рады приветствовать Даниэлу в нашей семье. Шлем всем вам любовь и здоровье", – подписала снимок многодетная мать.

О том, что в семье будет пополнение, актриса сообщила в марте. В одном из интервью она признавалась, что люди недооценивают влияние гормонов, и что она переживала эмоциональные качели во время беременности:

"Я могу плакать от рекламы. Я могу плакать от одной мысли, которая приходит мне в голову. Я могу плакать от хорошей песни. Я сейчас шумная. И обычно я такая Вот почему это так шокирует". Она также добавила, что вместе с мужем, израильским бизнесменом, готовились к "самому сложному" в воспитании детей, недосыпанию, заранее спланировав тренировку сна для девочек.

По словам Гадот, несмотря на занятость на работе, для обоих супругов семья остается на первом месте.

"Я очень, очень счастливая женщина, которой не терпится вернуться домой к семье каждый раз, когда я заканчиваю работу над фильмом. Мне нравится каждое мгновение, которое я провожу с ним и моими дочерьми", – подчеркнула она.

В сентябре 2020 года пара отметила 12 лет брака. Гадот сравнила эти годы с "прогулкой в ​​парке".

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