Галь Гадот сообщила, что ждет третьего ребенка

Актриса замужем за израильским бизнесменом Яроном Версано и воспитывает двух дочек

Израильская актриса Галь Гадот, известная по своим ролям в фильмах "Чудо-женщина" и "Чудо-женщина: 1984", сообщила, что снова беременна. Об этом она написала в соцсетях.

Для актрисы это будет уже третий ребенок. Надо заметить, что на церемонии вручения премии "Золотой глобус" актриса появилась в коротком свободном платье от Givenchy, мнения по поводу которого разделились.

Некоторые критики назвали его очаровательным, некоторым оно показалось безвкусным и его даже внесли в список худших. Однако оказалось, что выбор наряда был неслучаен. Гадот просто прятала округлившиеся формы до официального объявления о беременности.

Уже на следующий день она опубликована в Instagram пост с мужем и детьми и написала: "ну вот и снова".

[ + – ] Все фото: Instagram gal_gadot

Напомним, Галь Гадот с 2008 года замужем за бизнесменом Яроном Версано, у пары двое детей: 9-летняя Альма и 3-летняя Майя.

Ранее о беременности объявила еще одна знаменитость: бывшая девушка принца Гарри, известная британская певица Элли Голдинг. Причем Элли из-за пандемии коронавируса практически не появлялась на людях, а потому о ее беременности стало известно уже на восьмом месяце.