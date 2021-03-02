Галь Гадот повідомила, що чекає на третю дитину

Акторка одружена з ізраїльським бізнесменом Яроном Версано і виховує двох дочок

Ізраїльська акторка Галь Гадот, відома за своїми ролями у фільмах "Чудо-жінка" і "Чудо-жінка: 1984», повідомила, що знову вагітна. Про це вона написала в соцмережах.

Для акторки це буде вже третя дитина. Треба зауважити, що на церемонії вручення премії "Золотий глобус" акторка з'явилася в короткій вільній сукні від Givenchy, думки з приводу якого розділилися.

Деякі критики назвали його чарівним, деяким воно здалося не модним. Однак виявилося, що вибір наряду був невипадковий. Гадот просто ховала округлі форми до офіційного оголошення про вагітність.

Уже наступного дня вона опублікована в Instagram пост з чоловіком і дітьми і написала: "ну ось і знову".

[ + – ] Усі фото: Instagram gal_gadot

Нагадаємо: Галь Гадот з 2008 року заміжня за бізнесменом Яроном Версано, у пари двоє дітей: 9-річна Альма і 3-річна Майя.

Раніше про вагітність оголосила ще одна знаменитість: колишня дівчина принца Гаррі, відома британська співачка Еллі Голдінг. Причому Еллі через пандемію коронавірусу практично не з'являлася на людях, а тому про її вагітність стало відомо вже на восьмому місяці.