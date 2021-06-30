Скарлетт Йоханссон займется производством косметики

Выход дебютной линейки косметики актрисы запланирован на следующий год.

36-летняя голливудская актриса Скарлетт Йоханссон объявила о планах запустить собственный косметический бренд в 2022 году, сообщает WWD.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Йоханссон станет основателем и председателем новой неназванной компании, а также будет соучредителем и генеральным директором . Хотя специфика линии все еще остается загадкой, знаменитость анонсировала проект как "чистый и доступный подход к красоте".

"Меня очаровывала преобразующая сила красоты с детства. Моя мать прививала мне страсть к уходу за собой с раннего подросткового возраста. Несколько лет назад я отступила от своих сделок с красотой, чтобы создать что-то истинное для себя", – подчеркнула актриса, намекая на сотрудничество с Lʼoreal Paris и Dolce & Gabbana.

Над созданием косметики Йоханссон сотрудничает с Кейт Джонсон, которая в прошлом работала с Juicy Couture и Victoria’s Secret. Инвестором является компания Najafi.

Скарлетт не спешит раскрывать карты, отметив, однако, что это будет линейка, сосредоточенная на "основах" по уходу за кожей:

"Это будет бренд для всех. кто хочет, чтобы их кожа выглядела наилучшим образом с минимальными усилиями".

Йоханссон – далеко не первая, кто решил направить свою популярность в кино на развитие бизнеса в индустрии красоты. Такие звезды как Алисия Кис, Приянка Чопра, Леди Гага, Селена Гомес также выпускают ароматы и косметику под своим именем, а Дженнифер Лопес и Кайли Дженнер, имеющие миллионы подписчиков, успешно развивают свой бизнес, предлагая антивозрастные средства по уходу за собой, а также декоративную косметику.

Напомним, в прошлом году Йоханссон вышла замуж за сценариста программы Saturday Night Live Колина Жоста. Церемония бракосочетания прошла в Нью-Йорке и была закрытой, на ней присутствовали только самые близкие.