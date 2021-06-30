Скарлетт Йоганссон займеться виробництвом косметики

Вихід дебютної лінійки косметики акторки запланований на наступний рік.

36-річна голлівудська акторка Скарлетт Йоганссон оголосила про плани запустити власний косметичний бренд у 2022 році, повідомляє WWD.

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Йоганссон стане засновницею і головою нової неназваної компанії, а також буде співзасновницею і генеральною директоркою. Хоча специфіка лінії все ще залишається загадкою, знаменитість анонсувала проект як "чистий і доступний підхід до краси".

"Мене зачаровувала перетворювальна сила краси з дитинства. Моя мати прищеплювала мені пристрасть до догляду за собою з раннього підліткового віку. Кілька років тому я відступила від своїх угод із красою, щоб створити щось справжнє для себе", — підкреслила акторка, натякаючи на співпрацю з Lʼoreal Paris і Dolce & Gabbana.

Над створенням косметики Йоганссон співпрацює з Кейт Джонсон, яка в минулому працювала з Juicy Couture і Victoriaʼs Secret. Інвестором є компанія Najafi.

Скарлетт не поспішає розкривати карти, зазначивши, однак, що це буде лінійка, зосереджена на "засадах" для догляду за шкірою:

"Це буде бренд для всіх, хто хоче, щоб їхня шкіра виглядала якнайкраще з мінімальними зусиллями".

Йоганссон — далеко не перша, хто вирішив спрямувати свою популярність в кіно на розвиток бізнесу в індустрії краси. Такі зірки як Аліша Кіз, Пріянка Чопра, Леді Гага, Селена Гомес також випускають аромати і косметику під своїм імʼям, а Дженніфер Лопес і Кайлі Дженнер, мають мільйони підписників, успішно розвивають свій бізнес, пропонуючи антивікові засоби для догляду за собою, а також декоративну косметику.

Нагадаємо, в минулому році Йоганссон вийшла заміж за сценариста програми Saturday Night Live Коліна Жоста. Церемонія одруження пройшла в Нью-Йорку і була закритою, на ній були присутні тільки найближчі.