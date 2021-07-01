Поговорил с братом и рассказал о дочери: принц Гарри вернулся в Британию

Принц уже успел рассказать, как изменилась его жизнь с рождением дочери Лилибет на встрече с певцом Эдом Шираном

36-летний принц Гарри на днях прилетел в Великобританию, чтобы поучаствовать в открытии памятника своей матери, принцессе Диане в саду Кенсингтонского дворца. Однако до церемонии он уже успел посетить несколько мероприятий и даже пообщался онлайн с братом, принцем Уильямом. Об этом пишет Daily Mail.

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Принц посетил церемонию вручения премии WellChild Awards в королевских ботанических садах Кью. WellChild — это благотворительная организация, которая помогает тяжелобольным детям и молодежи в Соединенном Королевстве. Герцог Сассекский с 2007 года является ее покровителем.

Перед встречей с лауреатами премии Гарри пообщался с певцом Эдом Шираном, который тоже стал особым гостем церемонии.

[ + – ] Принц Гарри, Эд Ширан и певица Энн-Мари

Принц и певец обсудили, каково это: воспитывать детей. Напомним, Эд в прошлом году стал отцом в первый раз. Он поздравил герцога Сассекского с рождением дочери.

"Двое детей — это подобно жонглированию", — признался принц Гарри в беседе. Однако уточнил, что малышка Лилибет очень спокойный ребенок и особых проблем не доставляет.

"Пока нам везет. Она очень спокойна и выглядит просто довольной, пока Арчи носится вокруг как сумасшедший", — признался принц и назвал свою дочку "чудесной".

[ + – ] Принц Гарри общается с лауреатами премии WellChild

Кроме этого принц побеседовал с еще одним "молодым отцом", приглашенным на церемонию – 74-летним рокером Ронни Вудом, гитаристом The Rolling Stones. Ронни и его 43-летняя жена Салли воспитывают пятилетних близнецов Грейси Джейн и Элис Роуз.

[ + – ] Принц Гарри и Ронни Вуд

Кроме этого принц Гарри, по словам инсайдеров, уже успел пообщаться с родным братом, принцем Уильямом, с которым они практически не говорили 18 месяцев, после того, как Гарри принял решение покинуть Британию и поселиться с семьей в США. Масла в огонь подлило и его скандальное интервью с Опрой Уинфри, во время которого он разоткровенничался о семейных проблемах.

По последней информации братья провели светскую беседу: обсуждали футбол и победу сборной Англии над сборной Германии. Принц Уильям был на матче вместе с женой и принцем Джорджем. "Между ними все еще не все гладко", — лаконично отметил источник.

[ + – ] Принц Гарри снимает папарацци

Однако встретятся братья только на открытии статуи их матери, принцессы Дианы в садах Кенсингтонского дворца. Там уже поработали садовники, высадив любимые цветы Дианы: тюльпаны, розы, душистый горошек и незабудки. Сегодня принцессе Диане исполнилось бы 60 лет.

Напомним, в субботу дочери Меган Маркл и принца Гарри исполнится месяц. Дочку супруги назвали Лилибет Диана в честь ее прабабушки и бабушки. Пока публике фото малышки не показывали.