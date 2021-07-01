Поговорив з братом і розповів про дочку: принц Гаррі повернувся до Британії

Принц уже встиг розповісти, як змінилося його життя з народженням дочки Лілібет на зустрічі зі співаком Едом Шираном

36-річний принц Гаррі днями прилетів до Великобританії, щоб взяти участь у відкритті пам'ятника своїй матері, принцеси Діани в саду Кенсінгтонського палацу. Однак, до церемонії він уже встиг відвідати кілька заходів і навіть поспілкувався онлайн з братом, принцом Вільямом. Про це пише Daily Mail.

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Принц відвідав церемонію вручення премії WellChild Awards у королівських ботанічних садах Кʼю. WellChild — це благодійна організація, яка допомагає важкохворим дітям і молоді в Сполученому Королівстві. Герцог Сассекський з 2007 року є її покровителем.

Перед зустріччю з лауреатами премії Гаррі поспілкувався зі співаком Едом Шираном, який теж став особливим гостем церемонії.

[ + – ] Принц Гаррі, Ед Ширан і співачка Енн-Марі

Принц і співак обговорили, як це: виховувати дітей. Нагадаємо, Ед у минулому році став батьком уперше. Він привітав герцога Сассекського з народженням дочки.

"Двоє дітей — це як жонглювання", — зізнався принц Гаррі в бесіді. Однак, уточнив, що маленька Лілібет дуже спокійна дитина й особливих проблем не доставляє.

"Поки нам щастить. Вона дуже спокійна і виглядає просто задоволеною, поки Арчі носиться навколо як божевільний", — зізнався принц і назвав свою дочку "чудовою".

[ + – ] Принц Гаррі спілкується з лауреатами премії WellChild

Крім цього, принц поговорив зі ще одним "молодим батьком", запрошеним на церемонію — 74-річним рокером Ронні Вудом, гітаристом The Rolling Stones. Ронні і його 43-річна дружина Саллі виховують п'ятирічних близнюків Грейсі Джейн і Еліс Роуз.

[ + – ] Принц Гаррі і Ронні Вуд

Крім цього, принц Гаррі, за словами інсайдерів, уже встиг поспілкуватися з рідним братом, принцом Вільямом, з яким вони практично не говорили 18 місяців, після того, як Гаррі вирішив покинути Британію й оселитися з родиною в США. Масла у вогонь підлило і його скандальне інтерв'ю з Опрою Вінфрі, під час якого він розговорився про сімейні проблеми.

За останньою інформацією, брати провели світську бесіду: обговорювали футбол і перемогу збірної Англії над збірною Німеччини. Принц Вільям був на матчі разом з дружиною і принцом Джорджем. "Між ними все ще не все добре", — лаконічно зазначило джерело.

[ + – ] Принц Гаррі знімає папараці

Однак, зустрінуться брати тільки на відкритті статуї їхній матері, принцесі Діані в садах Кенсінгтонського палацу. Там уже попрацювали садівники, висадивши улюблені квіти Діани: тюльпани, троянди, запашний горошок і незабудки. Сьогодні принцесі Діані виповнилося б 60 років.

Нагадаємо, у суботу дочці Меган Маркл і принца Гаррі виповниться місяць. Доньку подружжя назвало Лілібет Діана на честь її прабабусі та бабусі. Поки публіці фото малятка не показували.