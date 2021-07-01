Жизнь - не сериал: звезда "Рассказа служанки" Ивонн Страховски ждет второго ребенка

38-летняя актриса рассекретила свое интересное положение, появившись на премьере фильма "Война завтра"

Австралийская актриса Ивонн Страховски, известная по роли Серены Уотерфорд в сериале "Рассказ служанки", станет матерью во второй раз. О своей беременности актриса сообщила оригинально: просто появилась на премьере фильма "Война будущего" в Лос-Анджелесе в белом платье, демонстрирующем ее живот. Об этом пишет RTE.

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Отец ребенка — 39-летний супруг Страховски актер Тим Лоуден. Они поженились четыре года назад. Осенью 2018 года у них родился сын Уильям.

[ + – ] Ивонн Страховски с сыном Уильямом

Примечательно, но Страховски, известная по ролям в сериалах "Декстер" и "Чак" всемирную популярность обрела после выхода на экраны сериала "Рассказ служанки". В этой мрачной антиутопии рассказывается о тоталитарном и религиозном мире будущего, где большинство женщин не могут иметь детей, а потому берут в семьи так называемых служанок, которые должны зачать ребенка от их мужей.

[ + – ] Ивонн Страховски и Элизабет Мосс в сериале "Рассказ служанки"

Ивонн сыграла роль жестокой Серены Уотерфорд, которая причастна к созданию такого политического строя и поддерживает своего мужа, высокопоставленного чиновника.

Актриса неоднократно признавалась, что ее героиня ей совершенно несимпатична и даже когда она страдает, то ей нелегко проявлять к ней сочувствие.

"Как и зрители, я ненавижу Серену, и хотела бы, чтобы она стала хорошим человеком", — отмечала она.